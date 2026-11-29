Xuyên đêm trên công trường đường 293

Gần 12 giờ đêm, tại gói thầu số 9, thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường 293 (đoạn từ phường Bắc Giang đến tuyến nhánh vào chùa Vĩnh Nghiêm), công trường đoạn qua phường Tân Tiến vẫn sáng ánh đèn từ những cỗ máy khoan. Mưa lất phất, gió mùa Đông Bắc thổi hun hút, nền đất sau mưa mềm và trơn trượt. Bên miệng cọc khoan, anh Phùng Văn Nhân, quê Hà Nội đeo găng tay, liên tục gạt đất ướt trào lên sang một bên. Bùn đất bám trên găng tay, hơi lạnh thấm qua từng lớp áo nhưng người thợ vẫn tập trung với công việc. Đã ba tháng kể từ ngày đến công trường, anh Nhân mới được về thăm nhà một lần.

Công nhân thi công khoan cọc xi măng đất trên công trình nâng cấp, mở rộng đường 293.

Công việc của anh gắn với những ca làm kéo dài từ 18 giờ hôm trước đến 3 giờ sáng hôm sau. Anh Nhân cho biết: "Thi công ban đêm vất vả hơn nhiều so với ban ngày. Tầm nhìn hạn chế khiến việc theo dõi hoạt động của máy khoan và hệ thống ống dẫn xi măng đòi hỏi sự tập trung cao độ. Có những thời điểm, đường ống bơm xi măng bị tắc, tôi phải leo lên vị trí cao khoảng 20 m trên đỉnh giàn khoan để kiểm tra, xử lý sự cố". Giữa đêm tối, ánh sáng hạn chế, công việc trên cao tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Vì vậy, anh luôn phải đeo dây bảo hộ trong suốt quá trình làm việc để bảo đảm an toàn.

Để bù đắp phần nào sự vất vả của những ca làm kéo dài trong đêm, công nhân được hưởng mức tiền công cao hơn so với ca ngày. Nếu tiền công ban ngày dao động từ 600-700 nghìn đồng thì người lao động làm ca đêm được trả cao hơn vài trăm nghìn đồng. Bữa ăn giữa ca khi là chiếc bánh mì kẹp thịt, lúc là bát cháo nóng cùng chút hoa quả, giúp công nhân vơi đi cái lạnh, lấy lại sức sau nhiều giờ làm việc.

Ở mũi thi công khác, tổ trưởng Bùi Đình Hoãn trực tiếp kiểm tra, điều hành 4 máy khoan cọc xi măng đất, các công đoạn được triển khai liên tục. Cũng trên đường 293, tại gói thầu số 10, nhiều mũi thi công tập trung hoàn thiện nền đường, hệ thống thoát nước và cống hộp. Tại cầu Thượng Tùng, nhà thầu đã thi công 33/48 cọc khoan nhồi, đúc được 18/48 phiến dầm.

Theo ông Nguyễn Hồng Thái, Chỉ huy trưởng công trường, đơn vị duy trì các mũi thi công cả ngày lẫn đêm, tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý những tình huống phát sinh. Trong ca đêm, công trường bố trí 4 mũi thi công cầu và đường với hơn 100 công nhân, cán bộ kỹ thuật và lái máy thường xuyên có mặt. Tại gói thầu số 9, nhà thầu đang tập trung đào nền, đào hữu cơ, rải vải địa kỹ thuật, đắp cát và thi công cọc xi măng đất tại nút giao Km6+024,29. Đến nay, khối lượng cọc xi măng đất tại nút giao đạt 3.900/42.465 cọc. Đây là hạng mục quan trọng nhằm xử lý nền đất yếu, tạo điều kiện triển khai các bước thi công tiếp theo.

Đêm đã về khuya, lãnh đạo Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp thành phố Bắc Ninh số 1 vẫn trực tiếp kiểm tra các mũi thi công tại công trường. Ông Ngô Thành Duy, Phó Giám đốc Ban cùng cán bộ kỹ thuật đến từng vị trí, kiểm tra khối lượng, tiến độ, lắng nghe nhà thầu phản ánh những khó khăn phát sinh.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường 293 do Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp thành phố Bắc Ninh số 1 làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 1.799 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Tuyến đường dài hơn 8,8 km, nền đường 58,5 m, thực hiện trong giai đoạn 2025-2028. Đến nay đã giải phóng mặt bằng hơn 6,3 km. Chủ đầu tư đang phối hợp với địa phương tháo gỡ vướng mắc, đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị tại những vị trí đã có mặt bằng.

Vượt giá rét, thi công giữa lòng sông

Khác với công trường đường 293, tại dự án xây dựng cầu Vân Hà kết nối phường Vân Hà và phường Kinh Bắc, nhiều phần việc được triển khai giữa lòng sông. Đêm xuống, mặt sông tối sẫm, gió thổi lạnh buốt. Trên các sà lan và khu vực thi công, hệ thống đèn công suất 500W được bố trí thành nhiều điểm, soi rõ từng vị trí làm việc. Tiếng máy cẩu, máy đổ bê tông vang lên giữa không gian rộng lớn. Qua bộ đàm, lái cẩu và công nhân phía dưới sông liên tục trao đổi tín hiệu, phối hợp thực hiện các thao tác nâng, hạ thiết bị.

Công nhân lắp đặt cột thép chờ thân trụ cầu tại dự án xây dựng cầu Vân Hà.

Những ngày này, nhiệt độ ngoài trời về đêm xuống chỉ khoảng 15-16 độ C, thời tiết giá lạnh khiến công việc dưới lòng sông thêm phần vất vả. Tại khu vực trụ T2, công nhân đang đổ bê tông bịt đáy trụ. Bê tông được dẫn qua hệ thống ống xuống vị trí thi công. Trong quá trình đổ, thợ lặn trực tiếp kiểm tra, theo dõi độ bằng phẳng của bề mặt bê tông dưới đáy sông. Công việc này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận kỹ thuật trên mặt nước và đội thợ lặn phía dưới.

Giữa đêm, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp thành phố Bắc Ninh số 1 Ngô Thành Duy vẫn cùng cán bộ kỹ thuật đến từng vị trí, kiểm tra khối lượng, tiến độ thi công đường 293; lắng nghe nhà thầu phản ánh những khó khăn phát sinh, trực tiếp chỉ đạo biện pháp tháo gỡ. Những lời trao đổi, động viên kịp thời của lãnh đạo Ban tiếp thêm động lực cho đội ngũ công nhân, kỹ sư đang miệt mài bám công trường.

Anh Trần Lực, quê ở Hà Tĩnh chia sẻ: “Thi công dưới lòng sông vất vả nhất là phải ngâm mình trong nước để hoàn thành từng phần việc. Những ngày trời rét, tôi chỉ có thể làm việc dưới nước khoảng 45 phút mỗi ca; còn những ngày thời tiết ấm áp, thời gian có thể kéo dài tới hai tiếng. Cái lạnh dưới nước khiến cơ thể nhanh mất sức, các thao tác cũng khó khăn hơn. Vì vậy, tôi luôn phải tập trung, phối hợp chặt chẽ với bộ phận trên bờ và tuân thủ nghiêm các yêu cầu an toàn”.

Không chỉ ở khu vực trụ T2, nhiều phần việc khác trên công trường cũng được triển khai trong đêm. Dưới ánh đèn chiếu sáng, công nhân mặc áo phao, đội mũ bảo hộ, thực hiện nhiệm vụ theo sự điều phối của bộ phận kỹ thuật. Từ các sà lan, thiết bị, vật tư lần lượt được cẩu đến những vị trí thi công, phục vụ các hạng mục đang triển khai.

Theo ông Nguyễn Sư Sơn, Chỉ huy trưởng công trường, mặc dù thi công trên sông vào ban đêm gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết, dòng chảy, tầm nhìn hạn chế và việc vận chuyển thiết bị nhưng để duy trì tiến độ, nhà thầu bố trí cán bộ kỹ thuật, công nhân tại từng vị trí, tăng cường hệ thống chiếu sáng và phương tiện liên lạc. Các ca làm thường bắt đầu từ 18 giờ, kéo dài đến 0 giờ hoặc 2 giờ sáng tùy khối lượng công việc; công nhân được bố trí ăn đêm và nghỉ ngơi ở lán trại sau mỗi ca.

Dự án xây dựng cầu Vân Hà có tổng mức đầu tư hơn 360 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, do Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp thành phố Bắc Ninh số 1 làm chủ đầu tư. Cầu dài hơn 342 m, rộng 22 m, đường dẫn hơn 268 m. Đến nay, 66 cọc khoan nhồi đã hoàn thành; các mố cầu và bệ trụ T1 đã thi công xong, thân trụ T1 đang được triển khai. Tuy nhiên, công tác bàn giao mặt bằng chưa hoàn tất, nguồn vật liệu đắp còn hạn chế. Chủ đầu tư đang phối hợp tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu hoàn thành công trình vào tháng 9/2027, tạo thuận lợi cho kết nối giao thông giữa hai địa bàn.

Đêm càng về khuya, gió thổi từng cơn buốt lạnh. Trên những công trường "không ngủ", đội ngũ kỹ sư, công nhân liên tục duy trì công việc, tất cả cùng hướng đến mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các công trình trọng điểm vào khai thác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.