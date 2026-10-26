Cá nhân nợ bao nhiêu tiền thuế thì bị tạm hoãn xuất cảnh?

Theo Cục Thuế, căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 28 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP quy định mức nợ thuế bị áp dụng tạm hoãn xuất cảnh như sau:

- Cá nhân kinh doanh/chủ hộ kinh doanh: nợ từ 50 triệu đồng trở lên, quá hạn từ 120 ngày trở lên.

- Cá nhân kinh doanh/chủ hộ kinh doanh: thuộc trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, sau 120 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

- Chủ sở hữu hưởng lợi/Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: nợ từ 500 triệu đồng trở lên, quá hạn từ 120 ngày trở lên.

- Người nước ngoài, người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam: không quy định ngưỡng nợ tối thiểu, chỉ cần còn khoản thuế nợ quá thời hạn chưa hoàn thành trước khi xuất cảnh.

Cá nhân làm công ăn lương, không kinh doanh có thuộc diện bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế không?

Theo quy định hiện hành của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 252/2026/NĐ-CP, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân là công dân Việt Nam chỉ được áp dụng trong trường hợp cá nhân có nghĩa vụ thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh (cá nhân kinh doanh/chủ hộ kinh doanh, người đại diện pháp luật/chủ sở hữu hưởng lợi); không áp dụng đối với cá nhân chỉ có các khoản nợ thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ tiền lương, tiền công của cá nhân (do thu nhập từ tiền công, tiền lương đã được tổ chức chi trả thu nhập khấu trừ tại nguồn trước khi trả thu nhập cho cá nhân làm công ăn lương).