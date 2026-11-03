Cá nhân làm tiếp thị liên kết trên Shopee có bắt buộc đăng ký hộ kinh doanh không?

Hỏi:

Tôi là cá nhân thực hiện công việc tiếp thị liên kết (TTL) cho sàn thương mại điện tử Shopee từ đầu năm 2026 và không đăng ký chứng nhận kinh doanh hay hộ kinh doanh.Trước đây, tôi nhận tiền hoa hồng/thu nhập dưới dạng tiền lương, tiền công sau khi đã bị Shopee khấu trừ trước 10% thuế TNCN để chờ đến hạn quyết toán thuế.

Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 10/2026, Shopee đã thay đổi mức khấu trừ thành 5% thuế GTGT và 5% thuế TNCN (tổng cộng 10%) thay vì khấu trừ 10% theo hình thức tiền lương, tiền công như trước.

Tôi xin hỏi: Việc Shopee thay đổi phương thức và tỷ lệ khấu trừ thuế (gồm 5% thuế GTGT và 5% thuế TNCN) đối với cá nhân vãng lai không đăng ký hộ kinh doanh như trường hợp của tôi có phù hợp với quy định pháp luật hiện hành hay không?

Với tư cách là cá nhân làm tiếp thị liên kết tự do, tôi có bắt buộc phải thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh/hộ kinh doanh để tiếp tục hoạt động tiếp thị liên kết hay không?

Trả lời:

Về nội dung này, Chi cục Thuế Thương mại điện tử hướng dẫn như sau:

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2024;

Căn cứ Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 ngày 10/12/2025 và Nghị định số 253/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ quy định tại khoản 12 Điều 3 Luật Thương mại điện tử năm 2025;

Căn cứ Điều 43 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế;

Căn cứ quy định nêu trên, Chi cục Thuế thương mại điện tử có ý kiến như sau:

1. Về xác định nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ hoạt động tiếp thị liên kết

- Trường hợp cá nhân nhận thu nhập theo hợp đồng lao động hoặc thoả ước lao động tập thể ký với tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập theo pháp luật về lao động, thì khoản thu nhập này được xác định là thu nhập từ tiền lương, tiền công. Tổ chức, cá nhân khi trả thu nhập thực hiện khấu trừ, kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

- Trường hợp cá nhân có thu nhập từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số, bao gồm toàn bộ thu nhập từ hoạt động sáng tạo nội dung số (bao gồm hoạt động tiếp thị liên kết) là thu nhập từ kinh doanh, không phân biệt cá nhân có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế cho hoạt động kinh doanh hay không. Do đó, nếu cá nhân có thu nhập từ kinh doanh đối với hoạt động tiếp thị liên kết thì Sàn thương mại điện tử thực hiện khấu trừ thuế với tổng tỷ lệ 10% trên thu nhập (bao gồm: 5% thuế giá trị gia tăng và 5% thuế thu nhập cá nhân).

Đề nghị người nộp thuế căn cứ các quy định pháp luật và tình hình thực tế hoạt động, phối hợp với Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee để xác định đúng bản chất khoản thu nhập và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật.

2. Về thủ tục đăng ký kinh doanh

Đề nghị người nộp thuế liên hệ trực tiếp với cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục đăng ký kinh doanh đối với hoạt động tiếp thị liên kết theo quy định.