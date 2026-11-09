1. Những trường hợp cá nhân kinh doanh được giảm 30% thuế TNCN

Theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 398/2026/NĐ-CP, chính sách giảm thuế áp dụng đối với cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh, bao gồm:

Cá nhân đăng ký thành lập hộ kinh doanh;

Người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm người đại diện hộ kinh doanh.

Đáng chú ý, điều kiện để được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là có doanh thu hằng năm của năm 2026 hoặc năm 2027 không quá 10 tỷ đồng.

Như vậy, cá nhân kinh doanh muốn được hưởng mức giảm 30% thuế TNCN phải đồng thời đáp ứng 02 điều kiện cơ bản:

Là cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh;

Có doanh thu hằng năm của năm được xét giảm thuế không quá 10 tỷ đồng.

Cá nhân kinh doanh thuộc những trường hợp nào được giảm 30% thuế TNCN? (Ảnh minh họa)

2. Doanh thu không quá 10 tỷ đồng được xác định thế nào?

Khoản 3 Điều 2 Nghị định 398/2026/NĐ-CP quy định doanh thu năm làm căn cứ xác định cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được giảm thuế được xác định theo Điều 4, Điều 5 Nghị định 68/2026/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 141/2026/NĐ-CP.

Mặt khác, số thuế cá nhân được giảm của kỳ tính thuế năm 2026, năm 2027 được tình trên trên số thuế TNCN phải nộp phát sinh từ toàn bộ thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân kinh doanh, không phân biệt phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân.

3. Cá nhân dự kiến doanh thu không quá 10 tỷ đồng kê khai giảm thuế thế nào?

Căn cứ khoản 4 Điều 2 Nghị định 398/2026/NĐ-CP, cá nhân kinh doanh dự kiến doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2026 hoặc năm 2027 không quá 10 tỷ đồng thì được kê khai như sau:

Bước 1: Chuẩn bị Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 398/2026/NĐ-CP.

Đây là mẫu kê khai giảm thuế TNCN dành cho cá nhân kinh doanh thuộc diện được hưởng chính sách giảm thuế.

Bước 2: Nộp Mẫu số 01 cùng hồ sơ khai thuế.

Cá nhân kinh doanh nộp mẫu này kèm theo hồ sơ khai thuế tương ứng với kỳ kê khai, cụ thể:

Hồ sơ khai thuế quý;

Hồ sơ khai thuế 06 tháng đầu năm;

Hồ sơ khai thuế 06 tháng cuối năm;

Hồ sơ khai thuế năm.

Như vậy, cá nhân, hộ kinh doanh không phải thực hiện một thủ tục xin giảm thuế riêng mà kê khai theo mẫu quy định và gửi cùng hồ sơ khai thuế của kỳ tương ứng.

4. Doanh thu thực tế vượt 10 tỷ đồng có còn được giảm 30% thuế TNCN?

Theo điểm c khoản 4 Điều 2 Nghị định 398/2026/NĐ-CP, căn cứ tổng doanh thu thực tế của toàn bộ hoạt động kinh doanh, cá nhân phải xác định lại số thuế TNCN phải nộp và số thuế được giảm theo Nghị định này.

Theo đó, trường hợp tổng doanh thu thực tế trong năm vượt quá 10 tỷ đồng thì cá nhân kinh doanh không được áp dụng mức giảm 30% thuế TNCN và phải nộp bổ sung số thuế TNCN đã được giảm, kê khai điều chỉnh theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 398.

Đồng thời, nộp Mẫu số 03 - Điều chỉnh số thuế phải nộp và số thuế được giảm của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cùng hồ sơ khai thuế của kỳ phát sinh doanh thu lũy kế tính từ đầu năm trên 10 tỷ đồng

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