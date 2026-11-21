Ông N.V.V (Hưng Yên) là cá nhân tự lập trình, phát triển phần mềm livestream cho thuê hằng tháng và sản xuất trò chơi bán bản cài đặt, quảng bá trên website riêng.

Khách hàng của ông V bao gồm cả người dùng tại Việt Nam và ở nước ngoài, doanh thu hằng năm dao động 1-3 tỷ đồng. Trong đó, các khoản tiền từ khách hàng quốc tế được ông nhận thông qua các nền tảng hỗ trợ người sáng tạo nội dung như Patreon và Polar.

Ông V hỏi, đối với phần doanh thu phát sinh từ khách hàng nước ngoài (nhận qua các nền tảng Patreon, Polar), cá nhân ông có phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) hay không?

Hiện tại, ông đã thực hiện kê khai thuế, tuy nhiên đề nghị cơ quan thuế hướng dẫn chi tiết những khoản doanh thu nào phải chịu thuế và mức thuế suất GTGT, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) áp dụng cụ thể là bao nhiêu phần trăm (%) đối với hoạt động kinh doanh của ông?

Về vấn đề này Thuế cơ sở 4 tỉnh Hưng Yên cho biết,

Về thuế GTGT:

Căn cứ khoản 21 Điều 5, khoản 3 Điều 9 Luật Thuế GTGT số 48/2024/QH15 quy định về đối tượng không chịu thuế, thuế suất 10%;

Căn cứ khoản 13 Điều 4 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT về đối tượng không chịu thuế;

Căn cứ Điều 2, Điều 13 Luật Công nghiệp công nghệ số 71/2025/QH15 quy định về đối tượng áp dụng, hoạt động công nghiệp công nghệ số;

Căn cứ Điều 4, Điều 35 Nghị định số 353/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Công nghiệp công nghệ số quy định về hoạt động công nghiệp công nghệ số, hiệu lực thi hành.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp cá nhân tự lập trình, phát triển phần mềm livestream cho thuê hằng tháng và sản xuất trò chơi bán bản cài đặt, quảng bá trên website riêng; khách hàng của người nộp thuế bao gồm cả người ở nước ngoài và Việt Nam được xác định là sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, pháp luật về công nghiệp công nghệ số và pháp luật liên quan thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại Luật Thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trường hợp sản phẩm không đáp ứng quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, pháp luật về công nghiệp công nghệ số và pháp luật liên quan thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với tỷ lệ % trên doanh thu theo phương pháp trực tiếp, căn cứ vào khoản 2 Điều 12 Luật Thuế GTGT số 48/2024/QH15 và hướng dẫn tại Nghị định 181/2025/NĐ-CP (thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%).

Trường hợp vướng mắc trong việc xác định sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm, đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan quản lý chuyên ngành (Bộ Khoa học và Công nghệ) để được hướng dẫn thực hiện.

Về thuế TNCN

Căn cứ vào khoản 1 Điều 7 Luật Thuế TNCN số 109/2025/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Luật số 09/2026/QH16);

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định số 141/2026/NĐ-CP thì:

Cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu năm trên 1 tỷ đồng trở lên thì phải nộp thuế TNCN theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 7 Luật Thuế TNCN số 109/2025/QH15:

Đối với doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh (sản xuất trò chơi điện tử, sản phẩm và dịch vụ phần mềm nội dung số) của người nộp thuế từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng người nộp thuế có thể lựa chọn việc kê khai, nộp thuế một trong hai phương pháp sau:

Tỷ lệ % trên doanh thu: Doanh thu nhân với tỷ lệ thuế TNCN là 5%.

Thu nhập tính thuế: (Doanh thu - chi phí hợp lệ) nhân với thuế suất 15%.

Đối với doanh thu năm trên 03 tỷ đồng, người nộp thuế bắt buộc phải áp dụng phương pháp nộp thuế theo thu nhập tính thuế, cụ thể:

Doanh thu năm trên 3 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng: (Doanh thu - chi phí hợp lệ) nhân với thuế suất 17%.

Doanh thu năm trên 50 tỷ đồng: (Doanh thu - chi phí hợp lệ) nhân với thuế suất 20%.

Trách nhiệm tự kê khai thuế, do Patreon và Polar là các nền tảng hỗ trợ quốc tế không có chức năng khấu trừ và nộp thay thuế tại Việt Nam, cá nhân có trách nhiệm tự kê khai và nộp thuế đối với các khoản doanh thu này theo quy định quản lý thuế thương mại điện tử.

Cá nhân cần chủ động sao lưu lịch sử giao dịch trên hệ thống Patreon, Polar (thông tin người mua, địa chỉ IP, quốc gia), chứng từ chuyển tiền về tài khoản ngân hàng của người nộp thuế tại Việt Nam.