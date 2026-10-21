Cả nhà chuẩn bị ăn cơm thì sự cố bất ngờ xảy ra, diễn biến khiến dân mạng chú ý

Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc "dở khóc dở cười" của một gia đình 3 thành viên. Theo đó, cơm canh đã được dọn ra sẵn sàng, chờ các thành viên cùng thưởng thức. Tuy nhiên, một sự cố đã xảy ra trước bữa ăn.

(Nguồn video: Bích Ngọc/Beat Now)

Hóa ra, bé trai trong lúc bước gần tới mâm cơm không may trượt chân và ngã trúng thức ăn, văng tung tóe ra sàn nhà. Cậu bé ngay sau khi đứng dậy đã lập tức "thanh minh" với mẹ do sàn nhà trơn.

Ba mẹ cũng nhanh chóng kiểm tra tình hình của cậu bé và nhắc con vào tắm rửa, thay quần áo.

Tình huống bất ngờ khiến bữa cơm gia đình bị gián đoạn, còn cậu bé có lẽ cũng không khỏi lúng túng trước sự cố vừa xảy ra. Dù vậy, cách ba mẹ nhanh chóng hỏi han, kiểm tra tình hình của con rồi nhắc nhở con đi vệ sinh cá nhân đã giúp mọi chuyện diễn ra nhẹ nhàng hơn.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng những tình huống ngoài ý muốn như vậy đôi khi vẫn xảy ra trong sinh hoạt hằng ngày, nhất là khi gia đình có trẻ nhỏ. Điều quan trọng là mọi người bình tĩnh xử lý, quan tâm đến sự an toàn của bé và cùng nhau thu dọn để bữa cơm có thể tiếp tục.