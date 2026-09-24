Cá ngựa lùn Bargibant: Bậc thầy ngụy trang chỉ dài chưa đầy 2 cm

Đó là cá ngựa lùn Bargibant (tên khoa học là Hippocampus bargibanti) - một trong những loài cá ngựa có kích thước nhỏ và khả năng ngụy trang đáng kinh ngạc.

Cá thể trưởng thành của loài này thường dài chưa tới 2 cm, trong khi chiều dài tối đa được các nhà nghiên cứu sinh ghi nhận khoảng 2,4 cm.

Cơ thể chúng có những phần nhô lên dạng củ tròn, khiến toàn thân trông giống như những polyp nhỏ của san hô mà chúng sinh sống.

Ảnh: divernet

Điều đặc biệt là cá ngựa lùn Bargibant không đơn thuần chọn một nơi để trú ẩn mà gần như “hòa tan” vào chính vật chủ của mình.

Loài này được biết đến với mối liên hệ rất chặt chẽ với san hô quạt thuộc chi Muricella.

Các u trên cơ thể và phần mõm ngắn của cá có hình dạng, màu sắc tương đồng với các polyp của san hô, trong khi phần thân lại có thể hòa vào cuống san hô.

Ảnh: divernet

Khả năng ngụy trang này cũng chính là lý do câu chuyện phát hiện loài cá trở nên đặc biệt.

Theo các nhà nghiên cứu, những cá thể đầu tiên chỉ được nhận ra sau khi san hô quạt mà chúng bám trên đó được thu thập và đưa về quan sát trong môi trường phòng thí nghiệm.

Nói cách khác, các nhà nghiên cứu ban đầu đang quan sát san hô nhưng lại phát hiện ra một loài cá gần như “tàng hình” ngay trên vật chủ của nó.

Ảnh: divernet

Cá ngựa lùn Bargibant cũng có những màu sắc khác nhau tùy loại san hô vật chủ.

Nó được ghi nhận dạng màu xám nhạt hoặc tím với các u màu hồng, đỏ thường gắn với Muricella plectana, trong khi dạng màu vàng với các u màu cam được ghi nhận trên Muricella paraplectana.

Sự tương đồng này giúp chúng khó bị phát hiện giữa các nhánh san hô.

Ảnh: divernet

Không chỉ có ngoại hình đặc biệt, loài cá nhỏ bé này còn mang một đặc điểm nổi tiếng của họ cá ngựa: con đực là cá thể mang trứng. Cá cái chuyển trứng sang túi ấp của cá đực, sau đó cá đực giữ trứng trong túi cho đến khi cá con phát triển và được sinh ra.

Ảnh: divernet

Cá ngựa lùn Bargibant hiện được ghi nhận trong vùng biển nhiệt đới từ Indonesia về phía đông đến Vanuatu, phía bắc tới Nhật Bản và phía nam tới Australia.

Nhỏ bé, chậm rãi và gần như biến mất giữa san hô, cá ngựa lùn Bargibant cho thấy đại dương vẫn còn rất nhiều sinh vật sở hữu những cách thích nghi đáng kinh ngạc mà mắt thường có thể dễ dàng bỏ qua.