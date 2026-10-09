Cá ngừ khổng lồ 506 kg cắn câu lúc nửa đêm, chiến lợi phẩm phá vỡ kỷ lục 11 năm

Theo đài WMUR, vào ngày 3/10, ngư dân Brandon McGirl đã lên chiếc tàu Out of Line do Jamie Savage làm thuyền trưởng để tham gia chuyến câu cá qua đêm khởi hành từ cảng Rye, bờ biển New Hampshire. Khởi đầu chuyến đi không mấy thuận lợi khi điều kiện thời tiết trên biển khá khắc nghiệt và khó khăn hơn nhiều so với dự kiến của cả nhóm.

Sau nhiều giờ lênh đênh mà hầu như không thu hoạch được gì, các thành viên quyết định chuẩn bị nghỉ ngơi. Đúng lúc này, cuộn dây câu của McGirl đột nhiên kêu lách tách. "Chúng không bao giờ xuất hiện vào lúc bạn mong đợi", McGirl chia sẻ.

Thủy thủ đoàn đã phải lái tàu đuổi theo con cá suốt 1,6 km và trải qua một cuộc vật lộn đầy cam go mới kéo được nó lại sát thuyền. Do con vật quá lớn và không có cách nào đưa lên boong, họ buộc phải kéo nó theo đường thủy trở về bến cảng để dùng máy nhấc lên bờ.

Thuyền trưởng Savage cho biết, ngay khi nhấc con vật khổng lồ lên khỏi mặt nước, họ lập tức nhận ra nó lớn hơn nhiều so với tưởng tượng và là con cá khổng lồ nhất mà cả hai từng thấy.

Đây là một con cá ngừ vây xanh nặng tới 506 kg, vượt 68 kg so với kỷ lục trước đó của bang New Hampshire được thiết lập vào năm 2013. Bức ảnh chụp tại bến cảng cho thấy con cá ngừ có chiều dài gần bằng cả hai người đàn ông cộng lại và to đến mức suýt không đặt vừa vào trong chiếc thuyền. Cho đến lúc đó, McGirl vẫn gần như không thể tin vào chiến lợi phẩm kỷ lục mà họ vừa câu được.