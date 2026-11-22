Sáng 22/11, trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, ngày hội Bách hoa bộ hành diễn ra với quy mô khoảng 1.000 người tham gia diễu hành trong trang phục truyền thống Việt Nam.

Từ 8h, đông đảo người tham gia tập trung tại khuôn viên Cung Thiếu nhi Hà Nội. Đoàn diễu hành xuất phát lúc 8h45, đi qua hồ Hoàn Kiếm, quảng trường phía Đông, chợ Đồng Xuân trước khi trở về điểm xuất phát.

Những bộ Việt phục mang dấu ấn văn hóa của các thời kỳ lịch sử, từ trang phục cung đình đến trang phục truyền thống của người Việt, tạo nên bức tranh nhiều màu sắc giữa không gian phố cổ Hà Nội.

Bách hoa bộ hành là hoạt động quy tụ những người yêu thích Việt phục, có chung mong muốn gìn giữ và lan tỏa vẻ đẹp của trang phục truyền thống. Thông qua hình thức diễu hành đường phố, những giá trị văn hóa được giới thiệu tới người dân và du khách.

Hàng trăm phụ nữ mặc áo dài truyền thống diễu hành bên hồ Hoàn Kiếm.

Nhiều cô gái trẻ khoác lên mình những bộ Việt phục, tay áo dài, hoa văn cầu kỳ. Sự kết hợp giữa màu sắc trang phục, khăn vấn và các phụ kiện tạo nên tổng thể hài hòa, rực rỡ giữa đường phố Thủ đô.

Các mẫu quan phục gây ấn tượng với hệ thống hoa văn rồng, mây, sóng nước cùng mũ cánh chuồn được chế tác cầu kỳ. Những bộ trang phục mang dấu ấn cung đình xưa nổi bật với các gam màu xanh, đỏ, lam.

Bên cạnh những tà áo mềm mại, các mẫu võ phục, giáp trụ cũng tạo điểm nhấn cho đoàn diễu hành. Từ mũ giáp, giáp vảy, giáp vai đến binh khí mô phỏng, nhiều chi tiết được chăm chút, gợi nhắc hình ảnh võ tướng, binh sĩ Việt Nam thời xưa.

Đoàn diễu hành đến từ tỉnh Thái Nguyên hòa vào đoàn diễu hành.

Đoàn diễu hành tái hiện phong nghi cung đình xưa với đội hình chỉnh tề.

Hai bên đường, đông đảo người dân dõi theo, ghi lại những khoảnh khắc của ngày hội.

Điểm ấn tượng của ngày hội Bách hoa bộ hành năm nay là sự đa dạng của các mẫu Việt phục. Từ những tà áo thanh lịch, trang phục cung đình với hoa văn tinh xảo đến các mẫu quan phục, võ phục, giáp trụ, mỗi nhóm diễu hành mang một màu sắc riêng.

Sự kiện góp phần lan tỏa tình yêu di sản, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời kết nối giá trị văn hóa truyền thống với đời sống đô thị đương đại.

Không chỉ tái hiện vẻ đẹp trang phục, những người yêu Việt phục còn chú trọng đến hệ thống phụ kiện đi kèm như mũ mão, khăn vấn, trâm cài, trang sức, quạt, lọng và nghi trượng. Đường phố Hà Nội trở thành không gian trình diễn văn hóa, nơi công chúng có dịp tiếp cận với vẻ đẹp của trang phục Việt Nam qua các thời kỳ.

Dòng người diễu hành thu hút sự chú ý của người dân. Không chỉ là hoạt động trình diễn trang phục, Bách hoa bộ hành còn cho thấy sức sống của di sản khi được cộng đồng tiếp nhận và sáng tạo trong đời sống hôm nay. Sự tham gia tích cực của giới trẻ góp phần làm mới cách tiếp cận văn hóa truyền thống, đưa cổ phục vượt ra khỏi không gian trưng bày để trở thành một hình thức thể hiện bản sắc và cá tính.