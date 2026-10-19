Ca nghệ sĩ Thy Nhung: Lan tỏa giá trị nghệ thuật truyền thống trên sân khấu hoa hậu

Dấu ấn Đại sứ trong hành trình tôn vinh nữ doanh nhân Việt Nam

Cuộc thi Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam – Miss World Business Vietnam 2026 đã khép lại với đêm chung kết diễn ra tại Sân vận động Long Thành, tỉnh Đồng Nai, để lại nhiều dấu ấn trong hành trình tôn vinh nhan sắc, trí tuệ và bản lĩnh của nữ doanh nhân Việt Nam.

Trong thành công chung của mùa giải năm nay, sự đồng hành của ca nghệ sĩ Thy Nhung trên cương vị Đại sứ cuộc thi đã góp phần lan tỏa thông điệp về vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại, đồng thời tạo nên sự kết nối giữa nghệ thuật, văn hóa và cộng đồng doanh nhân.

Sau nhiều năm gắn bó với chương trình trong vai trò nghệ sĩ khách mời, năm 2026 đánh dấu bước chuyển ý nghĩa khi Thy Nhung chính thức được Ban Tổ chức tin tưởng mời đảm nhận vai trò Đại sứ.

Đối với nữ nghệ sĩ, đây không đơn thuần là một danh vị mà còn là cơ hội để chị phát huy vai trò của người hoạt động nghệ thuật trong việc kết nối cộng đồng, truyền cảm hứng và đồng hành cùng những nữ doanh nhân trên hành trình khẳng định giá trị bản thân.

Trải qua 12 mùa tổ chức, cuộc thi Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam, tiền thân là Hoa khôi Doanh nhân Việt Nam, tiếp tục theo đuổi các tiêu chí Tâm – Tầm – Tài – Sắc – Kết nối, hướng đến tôn vinh những người phụ nữ không chỉ có vẻ đẹp ngoại hình mà còn sở hữu trí tuệ, bản lĩnh kinh doanh và tinh thần trách nhiệm với xã hội.

Mùa giải 2026 do Bến Thành Media phối hợp cùng Công ty TNHH Truyền hình Cáp Saigontourist (SCTV) tổ chức, với sự đồng hành của các nghệ sĩ, doanh nhân và những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, truyền thông.

Từ giọng ca quê hương đến nghệ sĩ đa năng

Ít ai biết rằng hành trình nghệ thuật của Thy Nhung bắt đầu từ khi chị mới 5 tuổi, với niềm đam mê dành cho những ca khúc mang âm hưởng dân ca, quê hương.

Từ những bước đi đầu tiên ấy, tình yêu nghệ thuật đã trở thành động lực để Thy Nhung không ngừng học hỏi, rèn luyện và thử sức ở nhiều lĩnh vực biểu diễn.

Không giới hạn bản thân trong vai trò ca sĩ, Thy Nhung từng bước khẳng định khả năng của mình qua các loại hình nghệ thuật như sân khấu cải lương, kịch nói và dẫn chương trình. Sự đa dạng trong hoạt động nghệ thuật giúp chị tích lũy kinh nghiệm biểu diễn, đồng thời hình thành phong cách riêng của một nghệ sĩ luôn trân trọng các giá trị văn hóa dân tộc.

Với Thy Nhung, mỗi loại hình nghệ thuật đều có ngôn ngữ và sức hấp dẫn riêng. Nếu âm nhạc quê hương nuôi dưỡng cảm xúc thì cải lương giúp chị cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của nghệ thuật truyền thống; trong khi kịch nói và công việc dẫn chương trình mang đến những trải nghiệm mới trong cách thể hiện và kết nối với khán giả.

Chính sự đa dạng ấy đã tạo nên hình ảnh một Thy Nhung năng động, không ngừng làm mới bản thân nhưng vẫn giữ trọn tình yêu bền bỉ với những giá trị nghệ thuật đã nuôi dưỡng tâm hồn mình từ thuở nhỏ.

Thy Nhung Entertainment – Nơi tiếp nối tình yêu nghệ thuật truyền thống

Không dừng lại ở hoạt động biểu diễn, Thy Nhung còn dành nhiều tâm huyết để xây dựng Trung tâm Nghệ thuật Thy Nhung Entertainment, với thông điệp “Nâng cao tiếng hát – Sống trọn đam mê”.

Đây là dự án nghệ thuật được nữ nghệ sĩ ấp ủ với mong muốn tạo dựng một không gian giao lưu, học tập và trải nghiệm dành cho những người yêu thích âm nhạc, đặc biệt là các loại hình nghệ thuật truyền thống như cải lương, dân ca và những dòng nhạc mang âm hưởng quê hương.

Thông qua trung tâm, Thy Nhung mong muốn góp phần phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ, tạo điều kiện để các em tiếp cận với nghệ thuật truyền thống và từng bước phát triển khả năng biểu diễn.

Đáng chú ý, bên cạnh công việc quản lý, điều hành trung tâm, Thy Nhung còn trực tiếp hướng dẫn các lớp dân ca, Bolero, chia sẻ kinh nghiệm thanh nhạc, kỹ năng biểu diễn và định hướng phát triển cho những học viên có năng khiếu.

Đối với những gương mặt trẻ giàu tiềm năng, chị mong muốn tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo cơ hội để các em được trải nghiệm, từng bước tham gia biểu diễn trên các sân khấu chuyên nghiệp.

Trong bối cảnh các loại hình giải trí hiện đại ngày càng phát triển, việc duy trì những không gian sinh hoạt nghệ thuật truyền thống có ý nghĩa thiết thực đối với công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa.

Thy Nhung cho rằng để cải lương, dân ca và âm nhạc quê hương tiếp tục có sức sống, điều quan trọng không chỉ là gìn giữ những giá trị vốn có mà còn phải tạo cơ hội cho thế hệ trẻ tiếp cận, thấu hiểu và tìm thấy niềm yêu thích đối với các loại hình nghệ thuật này.

“Nâng cao tiếng hát – Sống trọn đam mê” vì thế không chỉ là phương châm hoạt động của Thy Nhung Entertainment mà còn thể hiện khát vọng của nữ nghệ sĩ trong việc kết nối những người có chung tình yêu âm nhạc, góp phần đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với đời sống đương đại.

Không ngừng học tập để theo đuổi những hoài bão nghệ thuật

Dù đã có nhiều năm hoạt động trên sân khấu, Thy Nhung vẫn xác định việc học tập và nâng cao kiến thức chuyên môn là một hành trình dài.

Nữ nghệ sĩ cho biết chị đang hướng đến kế hoạch tiếp tục học tập ở bậc thạc sĩ trong lĩnh vực nghệ thuật, nhằm bổ sung kiến thức chuyên sâu, phục vụ tốt hơn cho công việc biểu diễn, đào tạo và phát triển trung tâm nghệ thuật trong tương lai.

Với Thy Nhung, kinh nghiệm thực tiễn là nền tảng quan trọng, nhưng kiến thức chuyên môn và tư duy nghệ thuật bài bản sẽ giúp người nghệ sĩ có thêm chiều sâu trong sáng tạo cũng như khả năng truyền đạt cho thế hệ kế tiếp.

Khát vọng ấy cũng phản ánh tinh thần không ngừng hoàn thiện bản thân mà Thy Nhung mong muốn lan tỏa đến những người phụ nữ xung quanh: dù ở bất kỳ độ tuổi hay vị trí nào, mỗi người đều có thể tiếp tục học tập, theo đuổi đam mê và tạo dựng những giá trị mới cho cuộc sống.

Khi nghệ thuật đồng hành cùng vẻ đẹp trí tuệ và lòng nhân ái

Nhìn lại hành trình Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026, ca nghệ sĩ Thy Nhung bày tỏ niềm vui khi được đồng hành cùng Ban Tổ chức và các nữ doanh nhân trong một mùa giải nhiều cảm xúc.

Thy Nhung trân trọng cảm ơn ca sĩ Nguyên Vũ – Trưởng Ban Giám khảo, cùng nhà báo Nguyễn Duy Mạnh – Trưởng Ban Tổ chức, đã tin tưởng mời chị đảm nhận vai trò Đại sứ của cuộc thi.

Theo Thy Nhung, điều đáng quý sau mỗi cuộc thi không chỉ nằm ở những danh hiệu được trao mà còn ở những tình bạn, sự kết nối và những trải nghiệm có ý nghĩa đối với mỗi người tham gia.

Nữ nghệ sĩ cũng bày tỏ sự trân trọng đối với những phụ nữ vừa nỗ lực phát triển sự nghiệp, vừa chăm lo gia đình, vừa tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Chị cho rằng vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại không nên bị giới hạn bởi tuổi tác hay ngoại hình, mà cần được nhìn nhận từ trí tuệ, bản lĩnh, lòng nhân ái và những đóng góp tích cực cho xã hội.

Đó cũng là điểm tương đồng giữa hành trình nghệ thuật của Thy Nhung và thông điệp mà Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam theo đuổi: “Đẹp từ trong suy nghĩ”.

Cuộc thi năm 2026 đã khép lại, nhưng những giá trị về sự kết nối, tinh thần sẻ chia và khát vọng cống hiến vẫn tiếp tục lan tỏa.

Với ca nghệ sĩ Thy Nhung, hành trình sau cuộc thi cũng mở ra những mục tiêu mới. Bên cạnh hoạt động biểu diễn, chị tiếp tục dành tâm huyết phát triển Thy Nhung Entertainment, bồi dưỡng tài năng trẻ và góp phần gìn giữ bản sắc nghệ thuật dân tộc.

Từ sân khấu hoa hậu đến hành trình đào tạo nghệ thuật, Thy Nhung đang theo đuổi một mục tiêu nhất quán: dùng nghệ thuật để kết nối con người, dùng đam mê để truyền cảm hứng và dùng những trải nghiệm của bản thân để góp phần gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ mai sau.