Ca mổ nghẹt thở cho em bé vài ngày tuổi mắc cùng lúc tim bẩm sinh, suy hô hấp, suy tim

Bệnh nhi chỉ mới vài ngày tuổi, được chẩn đoán mắc tim bẩm sinh còn ống động mạch, kèm suy hô hấp, phù phổi và suy tim. Tình trạng sức khỏe chưa ổn định khiến việc can thiệp phẫu thuật trở thành thách thức đối với đội ngũ y bác sĩ.

Trước khi bước vào ca mổ, trẻ được các bác sĩ, điều dưỡng Khoa Sơ sinh chăm sóc và điều trị tích cực. Ê-kíp tập trung ổn định chức năng hô hấp, tuần hoàn, đồng thời theo dõi sát diễn biến sức khỏe để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho phẫu thuật.

Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Nhi Hà Nội thực hiện ca phẫu thuật thắt ống động mạch cho trẻ sơ sinh mắc tim bẩm sinh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Do bệnh nhi còn quá nhỏ, thể trạng yếu và mắc nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, ca mổ đòi hỏi sự đánh giá thận trọng, thao tác chính xác và phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa. Ê-kíp phẫu thuật tim mạch thuộc Khoa Ngoại tổng hợp cùng Khoa Gây mê Hồi sức đã phối hợp triển khai phẫu thuật thắt ống động mạch, bảo đảm an toàn cho trẻ trong suốt quá trình can thiệp.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Trẻ có thể tự thở, bú tốt, tăng cân đều và hiện đã ổn định, đủ điều kiện xuất viện.

Theo các bác sĩ, ở trẻ sơ sinh, đặc biệt những trường hợp mắc tim bẩm sinh kèm suy hô hấp nặng, điều trị là quá trình phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp liên tục giữa nhiều chuyên khoa. Việc ổn định tình trạng hô hấp, tuần hoàn trước phẫu thuật và theo dõi sát sau can thiệp có ý nghĩa quan trọng đối với kết quả điều trị.

Sau phẫu thuật, sức khỏe trẻ cải thiện tích cực, có thể tự thở, bú tốt, tăng cân đều và đủ điều kiện xuất viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ca phẫu thuật tim mạch đầu tiên được triển khai tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, đánh dấu bước tiến trong phát triển kỹ thuật chuyên sâu của bệnh viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Đây là ca phẫu thuật tim mạch đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, đánh dấu bước phát triển mới trong năng lực triển khai các kỹ thuật chuyên sâu của bệnh viện.

Thành công của ca mổ không chỉ mang lại cơ hội hồi phục cho bệnh nhi mà còn cho thấy vai trò của phối hợp liên chuyên khoa trong điều trị những bệnh lý phức tạp ở trẻ sơ sinh.

Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục phát triển các kỹ thuật cao, nâng cao năng lực chuyên môn nhằm mở rộng cơ hội điều trị cho trẻ mắc bệnh lý tim mạch.