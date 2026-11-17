Bé gái được phát hiện bất thường từ khi còn trong bụng mẹ. Ở tuần thai thứ 28, kết quả siêu âm ghi nhận tình trạng giãn đường tiêu hóa; đến tuần thứ 32, thai nhi được chẩn đoán viêm phúc mạc bào thai.

Trẻ chào đời bằng phương pháp sinh mổ ở tuần thai thứ 38, nặng 3,4 kg. Chỉ một ngày sau sinh, bé xuất hiện tình trạng bụng chướng tăng dần. Các bác sĩ xác định trẻ bị teo ruột non kèm viêm phúc mạc bào thai, một thể bệnh nặng và phức tạp.

Tổn thương đường ruột được ghi nhận nghiêm trọng. Đầu ruột phía trên vị trí teo giãn lớn, trong khi đoạn ruột phía dưới xoắn lại, kéo dài đến góc hồi manh tràng. Bệnh nhi buộc phải cắt bỏ một đoạn ruột non rất dài, chỉ còn khoảng 80 cm ruột non và được làm hậu môn nhân tạo.

Sau phẫu thuật, trẻ xuất hiện tình trạng phân nhạt màu. Khi được một tháng tuổi, bé bắt đầu vàng da toàn thân, được chẩn đoán vàng da ứ mật, theo dõi bệnh lý teo đường mật. Gần 4 tháng tuổi, bé chỉ nặng 3,7 kg, gần như không tăng cân so với thời điểm chào đời.

Bé gái 4 tháng tuổi nặng 3,7kg. (Ảnh: BV Xanh Pôn)

Trong tình trạng bệnh diễn biến nặng, gia đình đưa trẻ đến Khoa Phẫu thuật Nhi, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn với hy vọng tìm kiếm cơ hội điều trị. Tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ phải đối mặt với bài toán khó: vừa điều trị tình trạng teo đường mật đang tiến triển, vừa bảo tồn tối đa chiều dài ruột non để duy trì khả năng tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng sau này.

Theo các bác sĩ, phẫu thuật Kasai điều trị teo đường mật cần được thực hiện càng sớm càng tốt, kết quả thường thuận lợi hơn khi trẻ được can thiệp trước 2 tháng tuổi. Tuy nhiên, thời điểm nhập viện, bệnh nhi đã 3 tháng 24 ngày tuổi, trong khi tình trạng dinh dưỡng và chức năng gan đều suy giảm nghiêm trọng.

Sau khi hội chẩn, nghiên cứu các phương án điều trị và tham khảo ý kiến chuyên gia về teo đường mật, ghép gan, ThS.BSCKII Phạm Đức Hiệp, Quyền Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi cùng ê-kíp quyết định tiến hành phẫu thuật cho trẻ.

Ngay sau nhập viện, bệnh nhi được khẩn trương hoàn thiện các xét nghiệm, bổ sung vitamin K, hỗ trợ dinh dưỡng đường tĩnh mạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Chỉ sau 3 ngày, ê-kíp quyết định đưa trẻ vào phòng mổ nhằm tránh bỏ lỡ thêm thời gian điều trị.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 150 phút. Thách thức lớn nhất là thực hiện phẫu thuật Kasai đạt hiệu quả nhưng vẫn phải bảo tồn tối đa phần ruột non còn lại, bởi từng centimet ruột đều có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng sống và hấp thu dinh dưỡng của bệnh nhi.

Ca mổ được thực hiện thành công, lượng máu mất không đáng kể. Tuy nhiên, sau phẫu thuật, trẻ xuất hiện tình trạng toan chuyển hóa nặng và rối loạn điện giải do chức năng gan suy giảm nghiêm trọng, đòi hỏi sự phối hợp tích cực của các bác sĩ Gây mê và Hồi sức Nhi.

Bệnh nhi được hồi sức, kiểm soát các rối loạn nội môi và theo dõi chặt chẽ. Sau 3 ngày, tình trạng nhiễm khuẩn và các rối loạn nội môi từng bước được kiểm soát. Đến ngày thứ 5 sau mổ, trẻ bắt đầu được cho ăn trở lại.

Sức khỏe bé cải thiện đáng kể sau phẫu thuật (Ảnh: BV Xanh Pôn)

Những tín hiệu tích cực cũng dần xuất hiện. Bé bắt đầu đi ngoài phân vàng, cho thấy dòng mật đã lưu thông xuống đường tiêu hóa. Tình trạng vàng da giảm rõ rệt. Sau 14 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhi cải thiện đáng kể, trẻ ăn uống trở lại, dung nạp dinh dưỡng tốt, cân nặng tăng thêm 1 kg. Các chỉ số xét nghiệm chuyển biến tích cực và bé đủ điều kiện xuất viện.

Chị N.T.N. (mẹ bệnh nhi, trú tại xã Bình Thanh, tỉnh Hưng Yên) cho biết, gia đình từng đưa con đi thăm khám tại nhiều bệnh viện tuyến Trung ương nhưng do tình trạng quá phức tạp, các chuyên gia chưa đưa ra chỉ định phẫu thuật và khuyên gia đình đưa trẻ về nhà.

“Có những lúc chúng tôi thực sự tuyệt vọng, không biết còn có thể tìm kiếm cơ hội nào cho con nữa hay không. Khi đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, gia đình vẫn nuôi một chút hy vọng. Thật may mắn khi các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật cứu chữa cho con. Với gia đình tôi, đây thực sự là điều kỳ diệu”, chị N. xúc động chia sẻ.