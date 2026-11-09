Cà Mau yêu cầu tháo dỡ cọc bê tông cản trở luồng tàu thuyền ở cửa cống Kênh Mới

Ngày 9/11, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa phối hợp với UBND xã Đá Bạc kiểm tra, xác minh phản ánh về tình trạng xuất hiện nhiều cọc bê tông, gây nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy khu vực gần cửa cống Kênh Mới.

Cọc bê tông cắm tại khu vực cửa cống Kênh Mới (tỉnh Cà Mau) nhô lên mặt nước, đe dọa trực tiếp đến an toàn tàu thuyền của ngư dân, gây nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy.

Hoàn thành tháo dỡ trước 15/11

Trước đó, ngày 7/11, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh tình trạng cọc bê tông cản trở đường ra biển tại Cà Mau. Theo đó, hàng loạt cọc bê tông được cắm tại khu vực giáp ranh giữa xã Đá Bạc và xã Khánh Hưng (tỉnh Cà Mau), đe dọa trực tiếp đến an toàn tàu thuyền của ngư dân khi di chuyển qua cửa cống Kênh Mới.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ngày 8/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau đã có buổi làm việc trực tiếp với UBND xã Đá Bạc để làm rõ vụ việc.

Theo báo cáo từ chính quyền địa phương, số cọc bê tông trên do Tổ đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Đá Bạc tự ý cắm, nhằm phục vụ công tác quản lý và triển khai thí điểm mô hình nuôi vẹm xanh thương phẩm. Mô hình này được triển khai nhằm tạo sinh kế bền vững cho người dân, giảm áp lực khai thác ven bờ và phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong bảo vệ môi trường biển.

Tuy nhiên, việc tự ý đóng cọc bê tông trên luồng di chuyển khi chưa được cấp phép đã vi phạm quy định về an toàn giao thông thủy.

Có một số cọc bê tông chỉ nhô lên khỏi mặt nước khoảng một gang tay.

Theo ghi nhận, các cọc bê tông được cắm từ vài tháng nay, một số trụ chỉ nhô khỏi mặt nước khoảng một gang tay, rất khó nhận diện, đặc biệt ban đêm hoặc khi sóng to, gió lớn, nước lên cao, gây nguy hiểm cho tàu cá khi lưu thông.

Tại buổi làm việc, UBND xã Đá Bạc đã thống nhất tháo dỡ toàn bộ số cọc bê tông nêu trên trước ngày 15/11, bảo đảm luồng thông thoáng cho tàu thuyền".

Siết chặt quản lý

Liên quan đến thí điểm mô hình nuôi vẹm xanh, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, việc thí điểm chỉ được phép tiếp tục triển khai khi đáp ứng đầy đủ các hồ sơ, điều kiện pháp lý theo quy định.

Hiện tại, Sở đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn rà soát Công văn số 6048/UBND-VP của UBND xã Đá Bạc để hướng dẫn địa phương thực hiện đúng trình tự thủ tục.

Để ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, chiếm dụng trái phép khu vực biển ven bờ, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau đã đề nghị UBND các xã, phường ven biển phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường siết chặt quản lý.

Video: Các cọc bê tông cắm tại khu vực cửa cống Kênh Mới (tỉnh Cà Mau).

Theo quy định tại Nghị định số 11/2021/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 44/2026/NĐ-CP) và Luật Thủy sản, Chủ tịch UBND cấp xã có biển được thẩm quyền giao khu vực biển trong phạm vi 3 hải lý (hơn 5km) cho cá nhân nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, quy định trách nhiệm quản lý, tuyên truyền pháp luật và triển khai các biện pháp bảo vệ tài nguyên biển chưa khai thác theo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục đẩy mạnh hướng dẫn chuyên môn cho các địa phương ven biển nhằm đảm bảo mọi hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển đi vào nền nếp, tuân thủ pháp luật.

Theo Phòng Kinh tế xã Đá Bạc (tỉnh Cà Mau), trên địa bàn xã hiện có hai Tổ đồng quản lý. Trong đó, có một tổ sau khi được giao tọa độ đã tiến hành cắm 65 trụ bê tông phục vụ hoạt động nuôi vẹm xanh.