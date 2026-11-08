Cà Mau yêu cầu báo cáo ngay các vụ bạo lực học đường trong 12 giờ

Ngày 8.11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau có văn bản gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, cùng UBND các xã, phường về việc chấn chỉnh công tác phòng, chống bạo lực học đường năm học 2026 - 2027 và những năm tiếp theo.

Hình ảnh ghi lại cảnh nam học sinh lớp 8C, Trường THCS Tân Thành hành hung bạn. Ảnh: Cắt từ clip

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau yêu cầu người đứng đầu cơ sở giáo dục kiểm tra việc thực hiện các quy định xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; phòng, chống bạo lực học đường. Rà soát kế hoạch, phân công rõ trách nhiệm tiếp nhận thông tin, can thiệp và theo dõi vụ việc.

Đồng thời không che giấu, xem nhẹ, đùn đẩy trách nhiệm hoặc chậm xử lý vì vụ việc xảy ra ngoài trường, ngoài giờ học. Đồng thời, chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với UBND xã, phường và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Giáo viên chủ nhiệm tăng cường phối hợp với gia đình học sinh để nắm bắt tâm lý, phát hiện sớm mâu thuẫn, biểu hiện bắt nạt, đe dọa trực tiếp hoặc trên mạng xã hội. Tăng cường giám sát khu vực dễ xảy ra bạo lực; công khai kênh tiếp nhận phản ánh, bảo mật và bảo vệ người cung cấp thông tin.

Các nhà trường đẩy mạnh giáo dục đạo đức, kỹ năng kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn bằng cách mời các chuyên gia, nhà tâm lý, những người có uy tín trong cộng đồng để giáo dục định hướng.

Tổ chức các hình thức trải nghiệm giả định, tích hợp bài giảng; phát huy vai trò giáo viên chủ nhiệm, tổ chức Đoàn, Đội và bộ phận tư vấn học đường. Ngoài ra, hướng dẫn học sinh báo ngay người lớn khi phát hiện bạo lực; không cổ vũ, kích động hoặc phát tán hình ảnh gây tổn thương người khác.

Khi xảy ra vụ việc thì nhà trường cần kịp thời ngăn chặn bằng biện pháp an toàn, bảo vệ người bị hại, hỗ trợ y tế, tâm lý và thông báo với gia đình. Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì phối hợp ngay với công an, UBND xã, phường vào cuộc giải quyết.

Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý các cơ sở giáo dục khi phát hiện bạo lực học đường cần gửi báo cáo nhanh bằng văn bản chậm nhất trong 12 giờ; sau đó tiếp tục cập nhật kết quả xử lý. Không chờ kết luận cuối cùng hoặc người bị hại xuất viện mới báo cáo…

Nam học sinh lớp 8 ở Cà Mau hành hung bạn học. Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, vào ngày 7.11, UBND phường Tân Thành có báo cáo nhanh gửi các ngành chức năng xung quanh vụ việc nam học sinh lớp 8C, Trường THCS Tân Thành bị bạn học hành hung gây xôn xao dư luận.

Nam học sinh bị hành hung là em H.Đ.Kh., còn người hành hung bạn học là em C.H.G.H. (cùng 14 tuổi, học sinh lớp 8C, Trường THCS Tân Thành).

Cụ thể, vào khoảng hơn 16 giờ ngày 5.11, em H. có gặp em Kh. tại hẻm Cái Tràm Lớn ở gần trường. Lúc này, H. bực tức vì trước đó bị Kh. nói mình không viết bài, không làm bài, chép bài của bạn…

Chính vì lý do này mà H. đã dùng chân phải đạp vào người Kh., rồi dùng tay đánh 6 cái vào người và mũ bảo hiểm của Kh. đang đội; sau đó bỏ đi. Em Kh. bị chấn thương phần mềm, được đưa vào cơ sở y tế điều trị với các triệu chứng đau đầu, đau lưng, không có vết thương hở.

Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình em Kh. yêu cầu cơ quan công an và nhà trường phối hợp giáo dục, răn đe em H.; đồng thời làm rõ nội dung mâu thuẫn, giải quyết dứt điểm vụ việc nhằm tránh những hiểu lầm không đáng có.