Giải đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026 diễn ra trong hai ngày 23 và 24/11, trên dòng sông Maspéro, phường Sóc Trăng.

Đây là một trong những hoạt động nổi bật trong khuôn khổ Lễ hội Ook Om Bok – Đua ghe Ngo năm 2026, thu hút đông đảo người dân và du khách đến theo dõi, cổ vũ.

Năm nay, giải quy tụ 84 đội ghe Ngo nam và nữ, với hơn 6.900 vận động viên tham gia. Trong đó, 67 đội nam tranh tài ở cự ly 1.200 m và 17 đội nữ thi đấu ở cự ly 1.000 m.

Quy mô giải đấu cùng sự góp mặt của nhiều đội ghe mạnh đã tạo nên những cuộc tranh tài sôi nổi, hấp dẫn.

Tham gia giải, tỉnh Cà Mau có 15 đội ghe Ngo, gồm 9 đội nam và 6 đội nữ. Các đội đã tích cực chuẩn bị về lực lượng, thể lực và kỹ thuật. Trên đường đua, các tay bơi thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng, đồng đều trong từng nhịp chèo, cùng tinh thần quyết tâm và bản lĩnh ở những thời điểm bứt phá.

Ảnh minh họa các đội đoạt giải.

Sắc màu ghe Ngo trên dòng sông Maspéro trong ngày khai mạc. Ảnh: VĂN HOẰNG

Với sự nỗ lực và quyết tâm, các đội ghe Ngo Cà Mau đã giành được 4/8 giải thưởng của giải.

Cụ thể, ở cự ly 1.000 m nữ, giải Nhì, Ba và Tư lần lượt thuộc về các đội Kos Thum 1, Ngan Dừa và Kos Thum 2. Ở cự ly 1.200 m nam, đội ghe Ngo chùa Rạch Giồng giành giải Ba.

Đội nữ Kos Thum 1 (tỉnh Cà Mau) giành chiến thắng ngay trận đua đầu tiên và xuất sắc đoạt giải Nhì, sau đội chủ nhà Tum Nup (TP Cần Thơ).

Đội nam chùa Rạch Giồng (tỉnh Cà Mau) giành chiến thắng ở trận đua đầu tiên.

Đây là kết quả đáng ghi nhận, đến từ quá trình tập luyện nghiêm túc, sự đầu tư và tinh thần trách nhiệm của các vận động viên, huấn luyện viên, cùng sự quan tâm, hỗ trợ của ban quản trị các chùa và đồng bào Khmer trong tỉnh.

Đội nam chùa Rạch Giồng (tỉnh Cà Mau) nhận giải Ba từ Ban Tổ chức. (Ảnh chụp màn hình).

Không chỉ là môn thể thao, đua ghe Ngo còn mang ý nghĩa văn hoá, tín ngưỡng sâu sắc đối với đồng bào Khmer Nam Bộ.

Đối với đồng bào Khmer Cà Mau, phong trào đua ghe Ngo không chỉ nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần mà còn là hoạt động thiết thực nhằm gìn giữ, trao truyền những giá trị truyền thống tốt đẹp qua nhiều thế hệ.

Ông Lương Văn Pho, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau, cho biết sẽ tham mưu, xin ý kiến cấp có thẩm quyền về việc khen thưởng các tập thể, đơn vị có thành tích tại giải, nhằm ghi nhận, động viên kịp thời những nỗ lực, đóng góp của các đội ghe Ngo; đồng thời khuyến khích các đơn vị tiếp tục duy trì, phát triển phong trào thể thao truyền thống, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá của đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh.