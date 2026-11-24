Cà Mau xuất sắc giành 4/8 giải thưởng tại Giải đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026
Kết thúc Giải đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026, các đội ghe Ngo tỉnh Cà Mau giành 4/8 giải thưởng của giải, gồm 1 giải Nhì nữ, 2 giải Ba (nam và nữ) và 1 giải Tư nữ. Thành tích này là niềm tự hào của các đội ghe Ngo và đồng bào Khmer trong tỉnh.
Giải đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026 diễn ra trong hai ngày 23 và 24/11, trên dòng sông Maspéro, phường Sóc Trăng.
Đây là một trong những hoạt động nổi bật trong khuôn khổ Lễ hội Ook Om Bok – Đua ghe Ngo năm 2026, thu hút đông đảo người dân và du khách đến theo dõi, cổ vũ.
Năm nay, giải quy tụ 84 đội ghe Ngo nam và nữ, với hơn 6.900 vận động viên tham gia. Trong đó, 67 đội nam tranh tài ở cự ly 1.200 m và 17 đội nữ thi đấu ở cự ly 1.000 m.
Quy mô giải đấu cùng sự góp mặt của nhiều đội ghe mạnh đã tạo nên những cuộc tranh tài sôi nổi, hấp dẫn.
Tham gia giải, tỉnh Cà Mau có 15 đội ghe Ngo, gồm 9 đội nam và 6 đội nữ. Các đội đã tích cực chuẩn bị về lực lượng, thể lực và kỹ thuật. Trên đường đua, các tay bơi thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng, đồng đều trong từng nhịp chèo, cùng tinh thần quyết tâm và bản lĩnh ở những thời điểm bứt phá.
Với sự nỗ lực và quyết tâm, các đội ghe Ngo Cà Mau đã giành được 4/8 giải thưởng của giải.
Cụ thể, ở cự ly 1.000 m nữ, giải Nhì, Ba và Tư lần lượt thuộc về các đội Kos Thum 1, Ngan Dừa và Kos Thum 2. Ở cự ly 1.200 m nam, đội ghe Ngo chùa Rạch Giồng giành giải Ba.
Đây là kết quả đáng ghi nhận, đến từ quá trình tập luyện nghiêm túc, sự đầu tư và tinh thần trách nhiệm của các vận động viên, huấn luyện viên, cùng sự quan tâm, hỗ trợ của ban quản trị các chùa và đồng bào Khmer trong tỉnh.
Không chỉ là môn thể thao, đua ghe Ngo còn mang ý nghĩa văn hoá, tín ngưỡng sâu sắc đối với đồng bào Khmer Nam Bộ.
Đối với đồng bào Khmer Cà Mau, phong trào đua ghe Ngo không chỉ nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần mà còn là hoạt động thiết thực nhằm gìn giữ, trao truyền những giá trị truyền thống tốt đẹp qua nhiều thế hệ.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/ca-mau-xuat-sac-gianh-4-8-giai-thuong-tai-giai-dua-ghe-ngo-tp-can-tho-nam-2026-a134668.html