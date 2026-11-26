Chương trình Tết Quân - Dân năm 2027 diễn ra từ ngày 18/1 đến ngày 26/1 tại xã An Trạch, Tân Tiến, Thanh Tùng và Ninh Thạnh Lợi với 6 nhóm công trình, phần việc được triển khai, tổng kinh phí thực hiện khoảng 59 tỷ đồng. Các hoạt động tập trung vào xây dựng hạ tầng, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo, nhất là đồng bào Khmer. Qua đó góp phần xây dựng nông thôn mới, củng cố quốc phòng - an ninh và thắt chặt tình đoàn kết quân - dân.

Quang cảnh lễ xuất quân. Ảnh: Nguyên Du

Theo kế hoạch, Ban Chỉ đạo chương trình không chỉ chăm lo Tết Nguyên đán năm 2027 mà còn tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với đồng bào các dân tộc, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tập trung xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng nông thôn, phấn đấu sửa chữa, nâng cấp 26 tuyến đường giao thông nông thôn; xây dựng 14 cây cầu giao thông; lắp đặt 400 bộ bóng đèn thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê”. Tập trung nâng cấp, sửa chữa, cải tạo, trùng tu một số di tích lịch sử trên địa bàn. Đồng thời, xây dựng 2 trạm cấp nước sạch hỗ trợ 10 giếng khoan, 50 máy lọc nước và 2 trạm nước sạch sinh hoạt, góp phần cải thiện điều kiện sống, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Bên cạnh đó, xây tặng trên 100 căn nhà đại đoàn kết, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho trên 3.500 lượt người; trao tặng hơn 3.500 suất quà cho các đối tượng chính sách; tặng 100 chiếc xe đạp và trên 250 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn….

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng phát biểu tại lễ xuất quân. Ảnh: Nguyên Du

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng, Trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động “Tết quân - dân” tỉnh khẳng định, chương trình không chỉ là hoạt động thường niên mà còn là hành trình của tình người, nghĩa đồng bào và trách nhiệm với cộng đồng. Việc tổ chức chuỗi hoạt động tại xã An Trạch, Tân Tiến, Thanh Tùng và Ninh Thạnh Lợi mang ý nghĩa sâu sắc trong việc tri ân truyền thống cách mạng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Trưởng Ban Chỉ đạo Tết Quân - Dân năm 2027 nhấn mạnh, Tết Quân - Dân là hoạt động truyền thống mang đậm tính nhân văn của tỉnh Cà Mau. Đây không chỉ là hoạt động gắn kết Tết cổ truyền với chính sách hậu phương quân đội, mà còn là đòn bẩy quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, củng cố quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và lực lượng vũ trang phối hợp chặt chẽ, bảo đảm các công trình hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, đúng đối tượng và tránh hình thức lãng phí. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần phát huy tốt vai trò cơ quan thường trực trong điều phối, đôn đốc thực hiện, đồng thời làm nòng cốt trong công tác dân vận giúp dân phát triển kinh tế. Cấp ủy, chính quyền các xã cần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và vận động nhân dân chung tay bảo vệ, phát huy hiệu quả lâu dài của các công trình sau khi bàn giao.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho các hộ dân khó khăn về nhà ở tại xã An Trạch. Ảnh: Nguyên Du

Dịp này, Ban tổ chức đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng các công trình cầu, đường giao thông nông thôn cho Ủy ban nhân dân xã An Trạch, Tân Tiến, An Trạch, Thanh Tùng và Ninh Thạnh Lợi, 10 căn nhà đại đoàn kết, 20 suất quà, 25 suất học bổng, 20 chiếc xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi.