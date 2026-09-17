Cà Mau: Xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực ngành Tư pháp đến năm 2035

Tham dự Hội thảo, có đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các đơn vị làm công tác pháp chế, lãnh đạo sở, ngành, UBND cấp xã, phường và các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp.

Rà soát, nâng chất nguồn nhân lực Tư pháp

Dự thảo Đề án được xây dựng trên cơ sở rà soát, đánh giá thực trạng tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực thực hiện công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Hiện ngành Tư pháp Cà Mau có 101 công chức, viên chức thuộc Sở Tư pháp; 71 công chức, viên chức làm công tác pháp chế; 145 công chức Tư pháp - Hộ tịch; 152 giám định viên tư pháp và 3.948 hòa giải viên ở cơ sở.

Theo TS. Phạm Quốc Sử - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Cà Mau, thời gian qua, nguồn nhân lực ngành Tư pháp từng bước được củng cố, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên, chất lượng và cơ cấu nhân lực giữa các lĩnh vực chưa đồng đều, tính chuyên sâu tại một số vị trí còn hạn chế.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng ở một số nơi chưa gắn chặt với vị trí việc làm, quy hoạch và nhu cầu sử dụng lâu dài. Trong khi đó, nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ chuyên gia ở một số lĩnh vực còn thiếu, ảnh hưởng đến chất lượng tham mưu, quản lý nhà nước và tổ chức thi hành pháp luật.

Các đại biểu phát biểu, góp ý hoàn thiện dự thảo Đề án (Ảnh: T.N).

Trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp và chuyển đổi số, yêu cầu đối với đội ngũ làm công tác tư pháp ngày càng cao. Bên cạnh chuyên môn, đội ngũ này cần nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thi hành pháp luật, kỹ năng ứng dụng công nghệ và khả năng thích ứng với phương thức quản trị hiện đại.

Đề án được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh trong giai đoạn 2026-2035, với đối tượng gồm công chức, viên chức Sở Tư pháp; công chức làm công tác pháp chế, công chức Tư pháp - Hộ tịch; trợ giúp viên pháp lý, công chứng viên, đấu giá viên, giám định viên tư pháp, hòa giải viên ở cơ sở và các lực lượng khác theo quy định.

Góp ý sát thực tiễn, chuẩn hóa đội ngũ đến năm 2035

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung góp ý về thực trạng nguồn nhân lực, mục tiêu, chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng và nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án. Nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát để bảo đảm mục tiêu phát triển nguồn nhân lực sát với vị trí việc làm, yêu cầu của từng lĩnh vực và khả năng tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bên cạnh nâng cao trình độ chuyên môn, các đại biểu cho rằng cần chú trọng kỹ năng thực hành, năng lực tham mưu, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tổ chức thi hành pháp luật. Đào tạo, bồi dưỡng cũng cần gắn với nhu cầu sử dụng nhân lực, quy hoạch, bố trí và đánh giá cán bộ; đồng thời có giải pháp phát hiện, thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở những lĩnh vực còn thiếu.

Ông Đặng Minh Pháp – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Trạch, đề nghị Đề án phát triển nguồn nhân lực làm công tác tư pháp đến năm 2035 chuyển trọng tâm từ đào tạo để đạt chuẩn bằng cấp sang nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ, ưu tiên cấp xã – nơi trực tiếp giải quyết công việc và phục vụ người dân. Đồng thời, đổi mới đào tạo theo hướng sát thực tế, tăng thực hành xử lý tình huống, hồ sơ cụ thể; thiết lập cơ chế hỗ trợ nghiệp vụ thường xuyên từ Sở Tư pháp thông qua đầu mối tư vấn, kho biểu mẫu, hướng dẫn và hỗ trợ các vụ việc phức tạp.

Ông Đặng Minh Pháp - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã An Trạch, phát biểu góp ý tại Hội thảo (Ảnh: T.N).

Ông Đặng Minh Pháp cũng đề nghị bổ sung các tiêu chí đánh giá hiệu quả thực chất như tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, mức độ giảm sai sót, năng lực ứng dụng công nghệ và sự hài lòng của người dân; đồng thời rà soát, thống nhất số liệu, chỉ tiêu, kinh phí và trách nhiệm thực hiện. Sau khi Đề án được triển khai, Sở Tư pháp cần thành lập tổ hỗ trợ nghiệp vụ tư pháp để thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ các xã, phường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở...

Theo dự thảo, mục tiêu đến năm 2035 là xây dựng đội ngũ có cơ cấu hợp lý, từng bước được chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và năng lực thực thi công vụ; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hiện đại hóa quản trị nhân lực và nâng cao hiệu quả sử dụng sau đào tạo.

Đề án xác định 5 mục tiêu trọng tâm: hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng; chuẩn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; hiện đại hóa quản lý đào tạo, bồi dưỡng và quản trị nhân lực; nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực sau đào tạo.

Đến năm 2035, Cà Mau phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng của Đề án được đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch; 100% cán bộ mới tuyển dụng hoặc được bố trí vào vị trí công tác mới được bồi dưỡng phù hợp yêu cầu vị trí việc làm. Đối với hòa giải viên ở cơ sở, 80-90% được bồi dưỡng theo chương trình của Bộ Tư pháp; các lĩnh vực chuyên môn trọng điểm được ưu tiên đào tạo theo hướng chuyên sâu.

Đề án đồng thời hướng đến xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, với mục tiêu đào tạo, thu hút 3-5 tiến sĩ và 50-100 thạc sĩ, góp phần bổ sung đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu hoạt động của ngành trong thời gian tới.

Đổi mới đào tạo, nâng hiệu quả sử dụng nhân lực

TS. Phạm Quốc Sử - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Cà Mau, phát biểu kết luận Hội thảo (Ảnh: T.N).

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Đề án tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó chú trọng hoàn thiện cơ chế quản lý, chính sách phát triển nguồn nhân lực và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm, nhu cầu thực tế của từng cơ quan, đơn vị.

Nội dung, phương thức đào tạo được định hướng đổi mới theo hướng thiết thực, chuyên sâu, chú trọng kỹ năng thực hành và yêu cầu của từng lĩnh vực. Kết quả đào tạo được gắn với bố trí, sử dụng, đánh giá và phát triển nghề nghiệp, từng bước khắc phục tình trạng đào tạo chưa sát nhu cầu công việc.

Công tác quản trị nguồn nhân lực được định hướng hiện đại hóa thông qua xây dựng cơ sở dữ liệu và tăng cường ứng dụng công nghệ số. Thông tin về đào tạo từng bước được liên kết với quy hoạch, bố trí, sử dụng, đánh giá và phát triển đội ngũ, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý.

Đề án đồng thời đề ra giải pháp bảo đảm điều kiện về tổ chức, kinh phí, cơ sở vật chất; tăng cường kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện để kịp thời điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp.

Kinh phí thực hiện được bảo đảm theo quy định, phù hợp khả năng cân đối ngân sách và tiến độ triển khai; đồng thời lồng ghép với các chương trình, đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và huy động các nguồn hợp pháp khác.

Sở Tư pháp được xác định là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai Đề án; xây dựng kế hoạch hằng năm, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp kết quả thực hiện. Sở Nội vụ, Sở Tài chính cùng các sở, ban, ngành, UBND xã, phường và đơn vị liên quan phối hợp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Cà Mau cho rằng, việc xây dựng Đề án xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và những nhiệm vụ mới đặt ra đối với ngành Tư pháp, nhất là trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp và chuyển đổi số.

“Đào tạo, bồi dưỡng phải thực chất, đúng đối tượng, đúng nhu cầu và gắn với vị trí việc làm. Quan trọng hơn, sau đào tạo phải sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, qua đó nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của ngành Tư pháp”, TS. Sử nhấn mạnh.