Cà Mau xây dựng Cung Thiếu nhi hiện đại, với kinh phí hơn 367 tỉ đồng

Chiều 15.11, UBND tỉnh Cà Mau cho biết vừa ban hành Quyết định số 4093/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng Cung Thiếu nhi tỉnh Cà Mau từ năm 2026 - 2028”.

Cung Thiếu nhi tỉnh Cà Mau được đầu tư xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh cho thiếu nhi. Ảnh: Nhà Thiếu nhi Cà Mau

Theo đó, việc đầu tư xây dựng Cung Thiếu nhi tỉnh Cà Mau nhằm tạo dựng không gian sinh hoạt văn minh, hiện đại, góp phần giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng và phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ cho thế hệ trẻ.

Đây còn là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và khoa học kỹ thuật; đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh cho thiếu nhi; xứng tầm là trung tâm dẫn dắt phong trào thanh thiếu nhi của toàn tỉnh.

Công trình được xây dựng trên khuôn viên có tổng diện tích 6,25ha, tại phường Tân Thành (tỉnh Cà Mau), với 5 tầng nổi và 1 tầng tum mái kỹ thuật; tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến khoảng 12.115m².

Thanh thiếu nhi Cà Mau tham gia chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2026. Ảnh: Nhà Thiếu nhi Cà Mau

Các hạng mục được đầu tư xây dựng gồm: công trình chính, hội trường, hệ thống trang trí và chiếu sáng mặt ngoài, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, chống sét…

Bên cạnh đó là khu hạ tầng kỹ thuật, bồn hoa, cổng, nhà bảo vệ, bảng hiệu công trình. Ngoài ra, còn có khu quảng trường sân khấu ngoài trời, sân trung tâm hình trái đất, biểu tượng hình cánh chim, bãi đỗ xe, cây xanh, thảm cỏ…

Đối với thiết bị phục vụ công trình khối nhà chính, dự án sẽ trang bị thang máy, các thiết bị phục vụ vận hành, thiết bị nội thất, hệ thống điều hòa không khí trung tâm, thiết bị âm thanh, ánh sáng, màn hình LED cho các hội trường… Tổng vốn đầu tư hơn 367 tỉ đồng, từ ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện từ năm 2026 - 2028.

Các em học sinh tập luyện môn bắn cung tại khuôn viên Nhà Thiếu nhi Cà Mau. Ảnh: Nhà Thiếu nhi Cà Mau

UBND tỉnh Cà Mau giao Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư và chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của nội dung, thông tin, số liệu; báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án trình phê duyệt; tiếp thu ý kiến của các sở, ngành để hoàn chỉnh hồ sơ, nhằm triển khai các bước tiếp theo đúng quy định.

Đồng thời, giao Sở Tài chính tỉnh tham mưu cấp thẩm quyền bố trí nguồn vốn thực hiện dự án theo đúng quy định; phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện…