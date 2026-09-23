Cà Mau xây dựng chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh cho phụ nữ khởi nghiệp

Tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch xây dựng chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh phụ nữ khởi nghiệp - Ảnh Thanh Huyền

Theo đó, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh do phụ nữ làm chủ đối chiếu và áp dụng các hệ chuẩn mực văn hóa kinh doanh hiện hành, cụ thể: Thực hiện đúng và đầy đủ Bộ tiêu chí "Văn hóa kinh doanh Việt Nam", tuyệt đối tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh, không buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại; không sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng; không quảng cáo sai sự thật.

Khuyến khích các mô hình khởi nghiệp do phụ nữ làm chủ và chủ động hội nhập, tiếp thu, áp dụng các giá trị đạo đức, thông lệ thực hành tiến bộ trong nước và quốc tế. Phấn đấu mỗi nữ doanh nhân trở thành một đại sứ văn hóa kinh doanh, tích cực tham gia hỗ trợ, lan tỏa giá trị nhằm phát triển cộng đồng doanh nghiệp đạt chuẩn.

Kiên trì thực hành 28 chữ vàng: "Thượng tôn pháp luật - Chữ tín làm đầu - Lấy dân làm gốc - Đổi mới sáng tạo - Trách nhiệm cộng đồng - Gìn giữ bản sắc - Khát vọng vươn xa". Trong quá trình khởi nghiệp, chú trọng ưu tiên các dự án, sản phẩm khai thác tài nguyên bản địa, sản xuất xanh, đặc biệt là tại khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Lấy con người làm trung tâm, tôn trọng phẩm giá con người. Bảo đảm một thể chế vận hành tôn trọng quyền cơ bản của mỗi cá nhân, ứng xử văn minh, đạo lý và nghĩa tình, thể hiện bản sắc văn hóa Việt Nam gắn với chuẩn mực quốc tế về nhân quyền và nhân phẩm.

Trung thực, nghĩa tình, cân bằng lợi ích trong quan hệ với đối tác và cộng đồng. Khuyến khích xây dựng môi trường làm việc khiêm nhường, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, đề cao tập thể hơn cá nhân. Gắn tư tưởng Hồ Chí Minh với giá trị đạo đức của dân tộc và chuẩn mực toàn cầu về quản trị minh bạch.

Đưa các giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam (hiếu, hỉ, uống nước nhớ nguồn, kính trên nhường dưới, hiếu học, nghĩa tình, đoàn kết, nhân ái...) vào môi trường doanh nghiệp, làm giàu thêm bản sắc văn hóa kinh doanh Việt Nam. Khuyến khích doanh nghiệp tích hợp các giá trị văn hóa Việt Nam vào đạo đức kinh doanh và nguyên tắc ứng xử, qua đó khẳng định bản sắc văn hóa Việt Nam trong hội nhập kinh doanh toàn cầu.

Phát triển đa dạng các sản phẩm truyền thông hiện đại, ứng dụng công nghệ số, nền tảng số trong công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp. Đặc biệt chú trọng chuẩn hóa quy tắc ứng xử của phụ nữ khởi nghiệp trên môi trường số.