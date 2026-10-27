Cà Mau xây dựng chính quyền số, chuyển từ 'kết nối' sang 'thích ứng'

Quang cảnh hội thảo chiều 27/10 tại Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Hội thảo dưới sự chủ trì của đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy Tạp chí Cộng sản, cùng sự tham dự của đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia đến từ nhiều viện, trường và lãnh đạo địa phương, nhằm thảo luận, định hình phương thức quản trị mới, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Cà Mau trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt, nhấn mạnh: Xây dựng chính quyền số không đơn thuần là ứng dụng công nghệ hay số hóa tài liệu, mà là cuộc đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo, quản lý và phục vụ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt phát biểu mở đầu hội thảo. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Trong bối cảnh Cà Mau vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, chuyển đổi số phải gắn trực tiếp với động lực tăng trưởng và các lợi thế cốt lõi của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu kết quả chuyển đổi số không đo bằng số lượng phần mềm hay nền tảng, mà phải thể hiện bằng sản phẩm cụ thể: thời gian xử lý công việc rút ngắn, chi phí giảm, năng suất lao động tăng và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp nâng lên.

Đồng chí Hồ Trung Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu tham luận tại hội thảo. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đặc biệt, tỉnh ưu tiên ứng dụng công nghệ số, AI, IoT và tự động hóa để nâng cao giá trị các ngành thế mạnh như kinh tế biển, năng lượng tái tạo, du lịch và nhất là đột phá trong nuôi trồng, truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Tiến sĩ Nguyễn Đăng Quang, đến từ Trường đại học Tài chính-Marketing trình bày tham luận "Từ kết nối hệ thống đến chính quyền thích ứng: Tư duy mới về điều phối nguồn lực và cung cấp dịch vụ công ở Cà Mau". (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tại hội thảo, các tham luận và ý kiến đóng góp từ các chuyên gia, nhà khoa học đã làm rõ nhiều góc nhìn lý luận cùng thực tiễn quản trị. Việc bỏ cấp huyện giúp phân cấp mạnh mẽ về cơ sở, song cũng dồn khối lượng công việc lớn về cấp xã.

Tiến sĩ Phạm Quốc Sử, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau trình bày tham luận: "Hoàn thiện thể chế và cơ chế phối hợp trong xây dựng chính quyền số ở Cà Mau". (Ảnh: HỮU TÙNG)

Các đại biểu chỉ ra rằng, giá trị của dữ liệu không nằm ở số lượng cơ sở dữ liệu được tạo lập, mà ở chỗ dữ liệu phải “đúng, đủ, sạch, sống” và được đưa vào quy trình điều hành thực tế.

Để chính quyền số vận hành thông suốt, hội thảo thống nhất nhiều bài học kinh nghiệm và giải pháp có tính gợi mở cao cho Cà Mau trong thời gian tới. Đó là hoàn thiện thể chế và cơ chế phối hợp: Đột phá từ nguyên tắc “một chuỗi xử lý, một cơ quan chủ trì; một dữ liệu, một đầu mối chịu trách nhiệm”. Chuyển Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) từ vai trò “xem số liệu” sang công cụ hỗ trợ ra quyết định và điều phối nguồn lực theo thời gian thực.

Thiếu tá Nguyễn Văn Phường, Phó trưởng phòng An ninh mạng Công an tỉnh Cà Mau tham gia tham luận tại hội thảo. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Kế đến là cái gốc từ quy trình và dữ liệu. Theo đó, cần khắc phục tình trạng “số hóa hộ” hay trực tuyến hình thức. Cần tái cấu trúc, đơn giản hóa quy trình hành chính trước khi đưa lên môi trường số, đẩy mạnh liên thông dữ liệu để người dân không phải nộp lại thông tin đã có trong hệ thống.

Song hành đó là phát triển nguồn nhân lực số thực chiến trên tinh thần con người là yếu tố quyết định. Tỉnh cần xây dựng Khung năng lực số gắn với từng vị trí việc làm, đào tạo cán bộ theo hướng “thực chiến” trên chính các hệ thống đang vận hành, đồng thời có chính sách đãi ngộ để thu hút nhân lực công nghệ cao.

Sau cùng là quản trị lưới và tinh thần phục vụ bao trùm. Tham khảo có chọn lọc các mô hình quản trị cơ sở hiện đại trên nền tảng dân chủ và tự quản; chuyển từ tư duy “làm thay” sang “hướng dẫn người dân tự làm”, tuyệt đối không để người cao tuổi, người yếu thế hay người dân vùng sâu, vùng xa bị bỏ lại phía sau.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy Tạp chí Cộng sản phát biểu kết luận hội thảo. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy Tạp chí Cộng sản, xây dựng chính quyền số ở Cà Mau đang chuyển mạnh từ giai đoạn hình thành nền tảng sang giai đoạn hoàn thiện năng lực vận hành. Thước đo cuối cùng của chính quyền số chính là lợi ích thực chất và sự hài lòng của nhân dân, tạo đòn bẩy đưa Cà Mau bứt phá vươn lên trong kỷ nguyên mới.