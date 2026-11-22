Toàn cảnh hội nghị. Nguồn: CTTĐT Cà Mau

Trong khuôn khổ Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, với chủ đề “Tôm Cà Mau - Vươn tầm thế giới”, chiều 21/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phát triển ngành tôm nước lợ năm 2026, triển khai kế hoạch sản xuất năm 2027.

Theo báo cáo của Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), năm 2026, ngành tôm nước lợ tiếp tục duy trì tăng trưởng, vượt kế hoạch cả về diện tích và sản lượng. Tổng diện tích nuôi tôm nước lợ đạt hơn 759.566 ha, tăng 0,6% so với năm 2025 và đạt 101,3% kế hoạch.

Sản lượng tôm ước đạt 1,47 triệu tấn, tăng 4,8% so với năm trước, đạt 105,2% kế hoạch, bao gồm tôm thẻ chân trắng đạt hơn 1 triệu tấn, tôm sú đạt 450.000 tấn.

Riêng với tỉnh Cà Mau, địa phương hiện có hơn 424.000 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, trong đó khoảng 418.000 ha nuôi tôm nước lợ. Đến cuối tháng 10/2026, sản lượng thuỷ sản đạt hơn 1,094 triệu tấn, tăng 6,42%; sản lượng tôm đạt hơn 512.000 tấn, tăng 8,45% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh hiện có 48 chuỗi liên kết với diện tích hơn 38.169 ha.

Tuy đạt kết quả tích cực, ngành tôm Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều khó khăn như chi phí đầu vào cao, giá nguyên liệu biến động, thời tiết cực đoan, môi trường nuôi và dịch bệnh diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững từ các thị trường nhập khẩu ngày càng cao, đặt ra yêu cầu phải nâng cao hiệu quả sản xuất và năng lực cạnh tranh của ngành.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng phát biểu tại hội nghị. Nguồn: CTTĐT Cà Mau

Trước thực trạng của ngành tôm, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng nhấn mạnh, tăng trưởng ngành tôm không thể chỉ dựa vào mở rộng diện tích hay gia tăng sản lượng bằng mọi giá, mà phải dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả, ứng dụng khoa học, công nghệ và nâng cao giá trị gia tăng.

Để hiện thực hóa mục tiêu năm 2027 với sản lượng 1,5 triệu tấn và kim ngạch xuất khẩu 4,6 - 4,7 tỷ USD, Thứ trưởng yêu cầu toàn ngành tập trung tháo gỡ 5 nhóm vấn đề trọng tâm.

Cụ thể, các đơn vị đánh giá thực chất chất lượng tăng trưởng để giảm giá thành trên diện tích hiện có; tạo đột phá về chủ động con giống, hạ tầng vùng nuôi và thích ứng hạn mặn mùa khô 2026 - 2027; khắc phục sản xuất nhỏ lẻ gắn với cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết 68-NQ/TW; đẩy mạnh chế biến sâu để định vị thương hiệu tôm sinh thái, tôm sú Việt Nam; xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong tổ chức thực hiện.

Với Cà Mau, theo Thứ trưởng, Cà Mau sau hợp nhất có không gian phát triển mới, mở ra cơ hội hình thành trung tâm công nghiệp tôm hiện đại, kết hợp lợi thế tôm sinh thái, tôm - rừng, tôm - lúa với nuôi công nghệ cao, chế biến và xuất khẩu. Thứ trưởng mong muốn tỉnh tiếp tục phát huy quy mô sản xuất, tiên phong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển chuỗi giá trị và xây dựng thương hiệu tôm Việt Nam.

Ngành tôm Cà Mau không chỉ phát triển về quy mô

Tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thủy khẳng định, ngành tôm là ngành kinh tế chủ lực của Cà Mau.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thủy cho biết, Cà Mau sẽ tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; kiểm soát môi trường, dịch bệnh; nâng cao chất lượng con giống và giảm chi phí sản xuất. Nguồn: CTTĐT Cà Mau

Năm 2027 sẽ là năm bản lề tạo chuyển biến thực chất trong cơ cấu lại ngành hàng tôm. Do đó, tỉnh Cà Mau xác định không chỉ phát triển về quy mô, sản lượng, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh để người nuôi có thu nhập tốt hơn, doanh nghiệp phát triển bền vững và môi trường sinh thái được bảo vệ.

Trên tinh thần đó, tỉnh định hướng phát triển ngành tôm theo hướng hiện đại, bền vững, phát huy lợi thế từng vùng sinh thái; hình thành các vùng nuôi tập trung, quy mô lớn, đạt chuẩn; củng cố hoạt động hợp tác xã, tăng cường liên kết giữa người nuôi và doanh nghiệp.

Tỉnh cũng sẽ tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; kiểm soát môi trường, dịch bệnh; nâng cao chất lượng con giống và giảm chi phí sản xuất.

Lê Hồng Nhung