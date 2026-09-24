Cà Mau xác định 9 động lực tăng trưởng nông, lâm nghiệp và thủy sản

Thu hoạch tôm nuôi mô hình công nghệ cao. (Ảnh: TTXVN phát)

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau Phạm Văn Mười cho biết, 9 tháng năm 2026, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh bám sát kịch bản tăng trưởng đề ra.

Một số lĩnh vực ghi nhận kết quả vượt kế hoạch, đóng góp tích cực vào đà phát triển chung của tỉnh.

Cụ thể, ở lĩnh vực trồng trọt, sản lượng lúa 9 tháng đạt hơn 1,7 triệu tấn, bằng 100,3% kịch bản, lâm nghiệp bằng 120,2% kịch bản.

Thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn, tuy nhiên, lũy kế 9 tháng, tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt 971.130 tấn, đạt 98,9% kịch bản; riêng sản lượng tôm đạt 454.065 tấn, đạt 99,7%.

Dù đạt nhiều kết quả khả quan, nhưng theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau kết quả giữa các lĩnh vực, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh Cà Mau chưa đồng đều.

Sản lượng thủy sản còn thấp hơn kịch bản khoảng 10.870 tấn, xuất phát từ những tác động bất lợi của thời tiết, môi trường biến động, dịch bệnh phát sinh trên tôm, cua và chi phí vật tư đầu vào tăng cao trong khi giá tôm thương phẩm giảm.

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Định Thành cho hay: kinh tế của xã chủ yếu dựa vào nông nghiệp, thuỷ sản. Xã duy trì nhiều mô hình hiệu quả như tôm siêu thâm canh, tôm - lúa, tôm - cua và cá rô phi.

Một trong những điểm nghẽn hiện nay là thiếu vốn đầu tư nạo vét, khơi thông kênh, rạch phục vụ sản xuất và khắc phục sạt lở bờ sông.

Ủy ban Nhân dân xã Định Thành đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau tăng cường tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật; hỗ trợ cập nhật, hoàn thiện dữ liệu đất đai.

Cùng với đó, hỗ trợ phát triển thương hiệu, nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc và nâng cao giá trị sản phẩm OCOP; nâng cấp, mở rộng hệ thống nước sạch nông thôn, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống người dân.

Tương tự, đối với xã An Trạch, địa phương hiện có hơn 9.100 ha nuôi thuỷ sản. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Trạch Đặng Minh Pháp cho biết: trong quá trình thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, sản xuất thuỷ sản còn nhiều rủi ro, nhất là lươn thương phẩm chưa có doanh nghiệp bao tiêu, giá thấp, lợi nhuận hạn chế.

Ngoài ra, biến đổi khí hậu diễn biến cực đoan, nguồn nước ô nhiễm, giá vật tư tăng cũng làm giảm hiệu quả sản xuất. Tình trạng thiếu cán bộ, cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều việc, khối lượng văn bản lớn, thời gian xử lý gấp cũng ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng khu vực I.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử, trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ sản xuất những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng khu vực I đạt 5,5% trong năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập 64 Tổ công tác, phụ trách địa bàn 64 xã, phường, nhằm kịp thời nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ sản xuất ngay tại cơ sở.

Mô hình này hoạt động theo nguyên tắc "6 rõ", trực tiếp bám sát địa bàn, hỗ trợ người dân và chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn về kỹ thuật, nguồn nước, thủ tục đất đai và dịch bệnh ngay tại gốc.

Trên cơ sở xác định các điểm nghẽn, tỉnh xác định 9 động lực, dư địa tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Theo đó, tỉnh tiếp tục theo dõi sát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu khu vực I; cập nhật thường xuyên sản lượng, giá cả, tiến độ sản xuất và những yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng; phân công cụ thể trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị, địa phương đối với các chỉ tiêu còn thấp, có nguy cơ không đạt; kịp thời điều chỉnh giải pháp theo diễn biến thực tế.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng với Ủy ban Nhân dân các xã, phường tiến hành rà soát diện tích còn khả năng thả nuôi, thả dặm, tái vụ; hướng dẫn người dân lựa chọn thời điểm, đối tượng và hình thức nuôi phù hợp.

Đặc biệt, tỉnh chỉ đạo phân loại điểm nghẽn thành 3 nhóm (xử lý ngay tại cơ sở; sở hướng dẫn phối hợp; báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí nguồn lực) để ưu tiên xử lý dứt điểm các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất quý IV.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, sửa chữa các công trình thủy lợi, giao thông, cấp nước phục vụ phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn; duy trì khai thác thủy sản gắn với kiểm soát chặt chẽ tàu cá, chống khai thác IUU và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Sử cho rằng: để hoàn thành mục tiêu năm 2026, khu vực I phải đạt mức tăng trưởng 5,5%, các nhóm sản phẩm chủ lực gồm thuỷ sản, lúa, lợn, gia cầm và sản lượng gỗ khai thác phải đạt và vượt kế hoạch.

Do đó, ngành nông nghiệp cũng như các xã, phường cần tiếp tục tập trung thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra, đồng thời khai thác hiệu quả dư địa tăng trưởng.

Các nhiệm vụ phát triển sản xuất phải được xác định rõ, hướng đến tạo giá trị tăng thêm, tập trung vào những lĩnh vực có quy mô lớn, tiềm năng và những mô hình, cách làm mới. Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, xây dựng các hợp tác xã đủ mạnh, có quy mô, năng lực để hình thành và phát triển các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ bền vững./.