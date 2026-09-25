Cà Mau: Xã Tân Lộc xây dựng vững chắc thế trận chiến đấu phòng thủ

Cuộc diễn tập được tiến hành qua các giai đoạn theo đúng kế hoạch, trong đó giai đoạn 2 tập trung thực hành chuyển xã vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; giai đoạn 3 thực hành chiến đấu phòng thủ, trọng tâm là nội dung thực binh Trung đội Dân quân chiến đấu tập kích địch.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Cà Mau theo dõi, chỉ đạo diễn tập.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức điều hành chặt chẽ, các thành phần tham gia diễn tập đã vận dụng linh hoạt cơ chế lãnh đạo, chỉ huy; thực hiện đúng trình tự, nội dung, thời gian, bảo đảm sát yêu cầu nhiệm vụ. Phần thực binh diễn ra đúng ý định, các lực lượng phối hợp chặt chẽ, xử trí linh hoạt các tình huống, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị.

Trung đội Dân quân thực hành chiến đấu tập kích mục tiêu.

Phát biểu tại diễn tập, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành khẳng định, diễn tập chiến đấu phòng thủ là hình thức huấn luyện tổng hợp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và khả năng phối hợp, xử trí tình huống của các lực lượng trong khu vực phòng thủ. Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu trong và sau quá trình diễn tập phải thực hiện nghiêm các quy định về an toàn, bảo mật thông tin; quản lý chặt chẽ tài liệu, văn kiện và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Cà Mau tặng quà chúc mừng lực lượng thực binh hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành yêu cầu Ban tổ chức diễn tập xã Tân Lộc tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm; kịp thời khắc phục những hạn chế, bổ sung các phương án, nâng cao khả năng lãnh đạo, chỉ huy, điều hành và sẵn sàng xử trí các tình huống quốc phòng, an ninh ngay từ cơ sở.