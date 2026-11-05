Cà Mau: Xã Biển Bạch trao Huy hiệu Đảng, tri ân những chặng đường cống hiến của 13 đảng viên

Quang cảnh buổi Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 4/2026 tại xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau.Ảnh: Bé Sáu

Buổi lễ được tổ chức theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau, nhân dịp kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2026), nhằm tôn vinh những đảng viên có nhiều năm phấn đấu, rèn luyện và cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và sự phát triển của quê hương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Chí Tâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Biển Bạch, cho biết trong đợt này, Đảng bộ xã có 13 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng ở các mốc 30, 35, 45, 55 và 65 năm tuổi Đảng. Trong đó, một đảng viên đã được trao Huy hiệu tại nhà trước đó; 12 đảng viên còn lại được trao tặng tại buổi lễ chiều 5/11.

Ông Lê Chí Tâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Biển Bạch, phát biểu tại buổi lễ.Ảnh: Bé Sáu

Theo ông Lê Chí Tâm, Huy hiệu Đảng không chỉ ghi dấu chặng đường đứng trong hàng ngũ của Đảng mà còn là phần thưởng cao quý, ghi nhận lòng trung thành, ý chí kiên định và tinh thần tận tụy cống hiến của mỗi đảng viên. Trải qua những năm tháng chiến tranh gian khổ cũng như thời kỳ xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước, các đảng viên luôn giữ vững phẩm chất cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp công sức và trí tuệ cho quê hương.

Những đóng góp ấy, dù ở từng cương vị và hoàn cảnh khác nhau, đều góp phần vun đắp truyền thống cách mạng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, tạo nền tảng tinh thần quý báu để các thế hệ hôm nay tiếp tục kế thừa và phát huy.

Thay mặt Đảng ủy xã, ông Lê Chí Tâm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các thế hệ đảng viên đi trước. Đồng thời khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Biển Bạch luôn trân trọng, ghi nhớ công lao của các đảng viên đã dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng quê hương.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã mong muốn các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng tiếp tục sống vui, sống khỏe, trường thọ; giữ vững phẩm chất người đảng viên, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong gia đình và cộng đồng. Bằng kinh nghiệm, uy tín và tâm huyết của mình, các đảng viên tiếp tục quan tâm, đóng góp những ý kiến thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đồng hành cùng địa phương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, nhất là trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đối với các chi bộ và đội ngũ đảng viên trẻ, ông Lê Chí Tâm đề nghị tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, trân trọng những thành quả mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp; lấy tinh thần kiên trung, tận tụy và ý chí phấn đấu không ngừng của các đảng viên cao niên làm tấm gương để học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng Đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ông Bùi Tấn Bảy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (thứ hai từ trái sang) và ông Lê Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã Biển Bạch (bên trái), trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Hữu Út tại nhà riêng.

Trước đó, ngày 3/11, Đảng ủy xã Biển Bạch đã tổ chức đoàn công tác đến tận nhà trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Hữu Út. Đoàn do ông Bùi Tấn Bảy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau làm Trưởng đoàn; cùng tham gia có ông Lê Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã Biển Bạch và các thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã.

Việc tổ chức trao Huy hiệu Đảng tại nhà thể hiện sự quan tâm, trân trọng của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với những đảng viên cao niên, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống nghĩa tình, đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Biển Bạch trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.Ảnh: Bé Sáu

Tại buổi lễ chiều 5/11, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, sinh hoạt tại Chi bộ ấp Quyền Thiện, vinh dự đón nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.

Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng được trao cho hai đảng viên gồm ông Đào Công Bảy, Chi bộ ấp Nguyễn Tòng và ông Nguyễn Hữu Thuế, Chi bộ ấp Tân Bằng.

Có 8 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, gồm: ông Lê Thành Nhơn và ông Đinh Văn Minh, Chi bộ ấp Quyền Thiện; ông Lê Hoàng Chiến, Chi bộ ấp Huỳnh Nuôi; ông Huỳnh Tấn Công, Chi bộ ấp Phước Hòa; ông Trần Đình Hiền, Chi bộ ấp Trương Thoại; ông Nguyễn Trường Giang và ông Lê Minh Thoại, Chi bộ ấp Tấn Công; ông Từ Quốc Kiệt, Chi bộ ấp Tân Bằng.

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng được trao tặng cho ông Dương Hoàng Tỵ, sinh hoạt tại Chi bộ ấp Nguyễn Tòng.

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng không chỉ là dịp tôn vinh những đảng viên có nhiều năm tuổi Đảng mà còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc về truyền thống cách mạng, tinh thần trách nhiệm và lòng trung thành với lý tưởng của Đảng. Qua đó, tiếp thêm động lực để các thế hệ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đảng viên trẻ, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, chung sức xây dựng quê hương Biển Bạch ngày càng phát triển.