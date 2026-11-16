Cà Mau vào cuộc vụ video 'khuyên đừng ăn cua'

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh cùng các đơn vị có liên quan kiểm tra, xác minh nội dung đoạn video, báo cáo UBND tỉnh trong ngày 17-11. Trường hợp vụ việc vượt thẩm quyền, các đơn vị kịp thời đề xuất hướng xử lý theo quy định.

Trước đó, tài khoản Facebook mang tên V.A. đăng tải bài viết với nội dung “Khuyên đừng ăn cua”, kèm đoạn video ghi lại cảnh một nhóm người thả cua biển xuống sông để phóng sinh. Đáng chú ý, trong phần âm thanh của video, người đăng tải đưa ra quan điểm cho rằng con người và loài cua có thể từng là cha mẹ, anh em của nhau qua nhiều kiếp; do thay hình đổi dạng nên không thể nhận ra nhau.

Video còn có những phát ngôn mang tính quy kết, cho rằng việc luộc cua để ăn là tạo nghiệp chướng nặng nề. Những nội dung này nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt tương tác, chia sẻ và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo rà soát thông tin liên quan đến đoạn video có nội dung “khuyên đừng ăn cua” đang lan truyền trên mạng xã hội.

Trước những thông tin đang lan truyền, các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đang tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trước khi có kết luận chính thức, người dân cần tỉnh táo, thận trọng khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội; không vội tin, bình luận theo hướng suy diễn hoặc chia sẻ, phát tán đoạn video và những nội dung chưa được kiểm chứng. Việc lan truyền thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ vi phạm quy định pháp luật.