Cà Mau vận động 1.421 tỉ đồng làm giao thông nông thôn giai đoạn 2026 - 2030

Chiều 5.10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cho biết vừa ban hành kế hoạch vận động người dân và các nguồn lực xã hội tham gia xây dựng giao thông nông thôn. Việc đóng góp là tự nguyện nhằm phấn đấu đến năm 2030 có 100% khóm, ấp có đường bê tông thông suốt.

Tỉnh Cà Mau nỗ lực vận động từ nguồn xã hội hóa khoảng 1.421 tỉ đồng làm giao thông nông thôn giai đoạn 2026 - 2030

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và địa phương tăng cường tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng xây dựng giao thông nông thôn. Tạo sự đồng thuận và tham gia tích cực trong quá trình thực hiện.

Đẩy mạnh vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh tham gia xã hội hóa phát triển giao thông nông thôn. Ưu tiên xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp cầu, đường ở vùng khó khăn, những tuyến có tính kết nối và phục vụ trực tiếp đời sống, sản xuất của người dân.

Thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích, hiệu quả.

Do ảnh hưởng tình trạng sạt lở và sụp lún xảy ra thường xuyên, khiến giao thông nông thôn ở Cà Mau gặp nhiều khó khăn

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Khởi cho hay, mục tiêu là 100% các công trình giao thông nông thôn được triển khai trên địa bàn có liên quan đến cộng đồng dân cư được MTTQ phối hợp vận động và phát huy vai trò giám sát của nhân dân.

Phấn đấu giai đoạn 2026 - 2030, vận động nguồn lực xã hội hóa khoảng 1.421 tỉ đồng để thực hiện nhu cầu xây dựng, sửa chữa hệ thống cầu, đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, còn vận động mỗi hộ gia đình, mỗi khu dân cư tùy điều kiện thực tế để tham gia bằng những việc làm cụ thể như: hiến đất, di dời vật kiến trúc, đóng góp ngày công, vệ sinh, phát quang, bảo vệ đường giao thông và tham gia làm cống phục vụ sản xuất.

Hội LHPN xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau tham gia xây dựng mô hình "Tuyến đường, nhà tôi an toàn", góp phần làm đẹp đường nông thôn. Ảnh: LHPN tỉnh Cà Mau

Chính quyền địa phương vận động người dân vệ sinh mặt đường, phát quang cây xanh, bảo vệ kết cấu công trình, không lấn chiếm hành lang giao thông, không để phương tiện quá tải gây hư hỏng đường. Ngoài ra, lồng ghép bảo vệ đường giao thông với bảo vệ môi trường; xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp, nông thôn mới và đô thị văn minh.

Trong quá trình thực hiện sẽ biểu dương và đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà tài trợ, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu. Ưu tiên nhân rộng những mô hình xã hội hóa hiệu quả, cách làm sáng tạo, huy động được nhiều nguồn lực tham gia và tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư.

Khởi công xây cầu nông thôn trên địa bàn xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau vào tháng 9.2026, từ nguồn vận động xã hội hóa. Ảnh: Hội LHPN tỉnh Cà Mau

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức thành viên chủ động đăng ký công trình, phần việc cụ thể. Tích cực tham gia vận động nguồn lực xã hội hóa và gửi kết quả về tỉnh khi có nguồn hỗ trợ.

Đối với, MTTQ Việt Nam cấp xã cần chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương để xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp. Tổ chức vận động người dân đồng thuận thực hiện các công trình giao thông nông thôn; đồng thời tổ chức giám sát quá trình thi công theo quy định...