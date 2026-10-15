Cà Mau: Vai trò của thanh niên trong khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời chủ trì hội nghị.

Cùng dự có: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Tấn Bảy và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu UBND tỉnh đến các điểm cầu xã, phường trên toàn tỉnh, tạo điều kiện để đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia đối thoại.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời nhấn mạnh yêu cầu tổ chức đối thoại trên tinh thần thực chất, thẳng thắn, cởi mở và xây dựng. Lãnh đạo tỉnh mong muốn thanh niên mạnh dạn phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong học tập, lao động, việc làm, khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ và đời sống; đồng thời đề xuất các sáng kiến, giải pháp thiết thực để chính quyền kịp thời nhận diện vấn đề và có hướng tháo gỡ phù hợp.

Đại diện các Sở, ban, ngành tham gia đối thoại với thanh niên

Tại hội nghị, các ý kiến của thanh niên tập trung vào chính sách hỗ trợ nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; trách nhiệm của tuổi trẻ trong học tập, rèn luyện và tham gia phát triển kinh tế - xã hội như các vấn đề về chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghệ cao; nguồn kinh phí hỗ trợ khởi nghiệp, nhất là nguồn vốn trực tiếp dành cho các dự án khởi nghiệp của thanh niên địa phương.

Lực lượng thanh niên tham gia đối thoại

Lực lượng thanh niên tỉnh Cà Mau cũng bày tỏ sự quan tâm đến phát triển nông nghiệp, bảo đảm an toàn trên không gian mạng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Đây là những vấn đề gắn trực tiếp với nhu cầu lập thân, lập nghiệp của người trẻ, đồng thời đặt ra yêu cầu đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Bí thư Chi đoàn Khóm 5, phường An Xuyên Trịnh Băng Băng đặt vấn đề về chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghệ cao.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành trực tiếp trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách. Các vấn đề về nông nghiệp, an toàn trên không gian mạng, hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được đưa ra trao đổi, làm rõ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường nâng cao trách nhiệm trong thực hiện chính sách thanh niên, chú trọng xử lý các kiến nghị sau đối thoại. Người đứng đầu chính quyền tỉnh nhấn mạnh yêu cầu theo dõi đến cùng, không để kiến nghị của thanh niên bị bỏ quên hoặc chuyển vòng trách nhiệm.

Lực lượng thanh niên khối vũ trang tham gia đối thoại.

Cùng với đó, tỉnh cần tạo điều kiện để thanh niên nâng cao năng lực, làm chủ công nghệ; gắn các chính sách hỗ trợ với khả năng lập thân, lập nghiệp bền vững; phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Thanh niên cũng được khuyến khích tham gia phát triển kinh tế biển, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới theo hướng xanh, hiệu quả, bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục xây dựng môi trường để thanh niên được lắng nghe, được tham gia và được giao nhiệm vụ thực chất; qua đó khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm.

Khẳng định vai trò đồng hành của chính quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời nêu rõ: “Trách nhiệm không phải làm thay thanh niên, mà là tạo môi trường, mở cơ hội, tháo gỡ rào cản và đồng hành để các bạn phát huy tốt nhất tiềm năng của mình”.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao bằng khen cho các thanh niên có thành tích tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Dịp này, UBND tỉnh Cà Mau đã trao Bằng khen cho 10 tập thể và 30 cá nhân là thanh niên có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực.