Cà Mau và Tập đoàn TH ký kết biên bản ghi nhớ về định hướng hợp tác
Chiều 26/10, đoàn công tác Tập đoàn TH do Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, làm trưởng đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau về nghiên cứu, đề xuất các dự án đầu tư nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương.
Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Lâm Văn Bi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Tại buổi làm việc, bà Thái Hương đánh giá cao tiềm năng, lợi thế của Cà Mau, đặc biệt là hệ sinh thái rừng ngập mặn, đồng thời cho biếtTập đoàn TH sẽ tiếp tục nghiên cứu điều kiện thực tế để đề xuất phương án đầu tư phù hợp, tập trung vào phát huy giá trị tài nguyên rừng, phát triển nguồn nguyên liệu, dược liệu và du lịch sinh thái.
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của Tập đoàn TH, đồng thời khẳng định tỉnh mong muốn thu hút các nhà đầu tư uy tín, có tiềm lực và tầm nhìn dài hạn, góp phần khai thác hiệu quả lợi thế địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và nâng cao đời sống Nhân dân. Tỉnh cam kết đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, triển khai các dự án theo đúng quy định pháp luật.
Đối với ý tưởng phát triển mô hình “làng hạnh phúc”, lãnh đạo tỉnh đồng tình, ủng hộ và mong muốn Tập đoàn TH tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án phù hợp với điều kiện thực tế.
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải kỳ vọng, với uy tín, mạng lưới đối tác, Tập doàn TH sẽ kết nối, giới thiệu thêm các nhà đầu tư có năng lực, quan tâm đến những lĩnh vực Cà Mau có thế mạnh.
Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất ký biên bản ghi nhớ về định hướng hợp tác giữa UBND tỉnh Cà Mau với Công ty Cổ phần Tập đoàn TH, đồng thời thành lập tổ công tác phối hợp nghiên cứu, đánh giá các đề xuất đầu tư.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/ca-mau-va-tap-doan-th-ky-ket-bien-ban-ghi-nho-ve-dinh-huong-hop-tac-a133601.html