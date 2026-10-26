Cà Mau và Tập đoàn TH ký kết biên bản ghi nhớ về định hướng hợp tác

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Lâm Văn Bi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Anh hùng Lao động Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, khẳng định, Tập đoàn TH cam kết nghiên cứu hai lĩnh vực đã đề xuất, đồng thời thống nhất thành lập tổ công tác phối hợp với tỉnh Cà Mau để triển khai các nội dung tiếp theo.

Tại buổi làm việc, bà Thái Hương đánh giá cao tiềm năng, lợi thế của Cà Mau, đặc biệt là hệ sinh thái rừng ngập mặn, đồng thời cho biếtTập đoàn TH sẽ tiếp tục nghiên cứu điều kiện thực tế để đề xuất phương án đầu tư phù hợp, tập trung vào phát huy giá trị tài nguyên rừng, phát triển nguồn nguyên liệu, dược liệu và du lịch sinh thái.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải khẳng định, Cà Mau mong muốn thu hút các nhà đầu tư có uy tín, tiềm lực và tầm nhìn dài hạn, góp phần khai thác hiệu quả lợi thế sẵn có, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của Tập đoàn TH, đồng thời khẳng định tỉnh mong muốn thu hút các nhà đầu tư uy tín, có tiềm lực và tầm nhìn dài hạn, góp phần khai thác hiệu quả lợi thế địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và nâng cao đời sống Nhân dân. Tỉnh cam kết đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, triển khai các dự án theo đúng quy định pháp luật.

Đối với ý tưởng phát triển mô hình “làng hạnh phúc”, lãnh đạo tỉnh đồng tình, ủng hộ và mong muốn Tập đoàn TH tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án phù hợp với điều kiện thực tế.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải kỳ vọng, với uy tín, mạng lưới đối tác, Tập doàn TH sẽ kết nối, giới thiệu thêm các nhà đầu tư có năng lực, quan tâm đến những lĩnh vực Cà Mau có thế mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Văn Bi thống nhất việc thành lập tổ công tác phối hợp với Tập đoàn TH nhằm đẩy nhanh quá trình trao đổi, nghiên cứu và đánh giá các đề xuất.

Lãnh đạo tỉnh lắng nghe các ý kiến đề xuất của đoàn công tác Tập đoàn TH.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất ký biên bản ghi nhớ về định hướng hợp tác giữa UBND tỉnh Cà Mau với Công ty Cổ phần Tập đoàn TH, đồng thời thành lập tổ công tác phối hợp nghiên cứu, đánh giá các đề xuất đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau và lãnh đạo Tập đoàn TH, các thành viên đoàn công tác chứng kiến lễ ký kết giữa UBND tỉnh Cà Mau với Công ty Cổ phần Tập đoàn TH.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau và lãnh đạo, thành viên đoàn công tác Tập đoàn TH chụp ảnh lưu niệm, chúc mừng 2 đơn vị sẽ có hợp tác lâu dài, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải tặng quà lưu niệm đến Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH.

Dự kiến đến ngày 20/11, tổ công tác có kết quả nghiên cứu bước đầu, làm cơ sở để hai bên tiếp tục trao đổi, hoàn thiện phương án hợp tác trong thời gian tới.