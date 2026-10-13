Cà Mau và Tập đoàn Dagan (Israel) trao đổi cơ hội hợp tác lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao

Tập đoàn Dagan là một trong những tập đoàn của Israel hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tiên tiến, có kinh nghiệm triển khai các dự án ứng dụng công nghệ cao theo hình thức chìa khoá trao tay.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, phát biểu tại buổi tiếp Đoàn công tác của Tập đoàn Dagan (Israel) đến trao đổi cơ hội hợp tác.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo tỉnh Cà Mau giới thiệu tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của địa phương. Với 3 mặt giáp biển, đường bờ biển dài khoảng 310 km, Cà Mau có nhiều lợi thế phát triển kinh tế biển, thuỷ sản, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái. Trong đó, nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thuỷ sản, đặc biệt là tôm, là những lĩnh vực thế mạnh của tỉnh.

Cà Mau đang tập trung phát triển hạ tầng giao thông, mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế. Tỉnh định hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị sản phẩm và hướng đến sản xuất bền vững.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh: “Tỉnh Cà Mau đặc biệt quan tâm hợp tác trên lĩnh vực giáo dục và nông nghiệp công nghệ cao”.

Ông Hà Duy Bình, Chủ tịch Tập đoàn VsionGlobal, thành viên Đoàn công tác của Tập đoàn Dagan (Israel), phát biểu tại buổi làm việc.

Sau buổi làm việc, Tập đoàn Dagan dự kiến hỗ trợ tỉnh Cà Mau tổ chức đoàn công tác sang Israel tham quan, học tập kinh nghiệm phát triển nông nghiệp công nghệ cao; đồng thời hỗ trợ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại Israel, kết nối định hướng phát triển của tỉnh với các doanh nghiệp nước này.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải và Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời trao quà lưu niệm đến ông Ran DaGan, Chủ tịch Tập đoàn Dagan (Israel) và ông Hà Duy Bình, Chủ tịch Tập đoàn VsionGlobal

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Thông qua hợp tác, Cà Mau kỳ vọng tiếp cận kinh nghiệm quốc tế, kết nối đối tác, thu hút nguồn lực đầu tư và nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến phù hợp với điều kiện thực tiễn. Qua đó, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững./.