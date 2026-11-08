Cà Mau ưu tiên phát triển HTX do phụ nữ quản lý ở vùng khó khăn

Ngày 8.11, UBND tỉnh Cà Mau cho biết vừa ban hành Kế hoạch số 649/KH-UBND triển khai đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau (giai đoạn 2: Năm 2026-2030)”.

Hợp tác xã Ba khía Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau do chị Trần Thị Xa quản lý, tạo nhiều việc làm cho phụ nữ

Theo Kế hoạch, việc triển khai đề án nhằm nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ đối với chính sách của tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, vươn lên khởi nghiệp của hội viên, phụ nữ.

Củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã do phụ nữ quản lý; tạo nhiều việc làm cho lao động nữ, nhất là phụ nữ ở nông thôn. Qua đó, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong các hợp tác xã.

Hỗ trợ hội viên, phụ nữ, hộ kinh doanh cá thể tích cực tham gia khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, góp phần nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; đồng thời thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.

Nhiều phụ nữ ở Cà Mau ứng dụng chuyển đổi số nhằm phục vụ công việc thuận lợi và hỗ trợ sản xuất kinh doanh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng cho hay, trong quá trình thực hiện tỉnh sẽ chú trọng phát huy sức mạnh nội lực của các thành viên trong xây dựng, phát triển các hợp tác xã do phụ nữ quản lý nhằm tạo ra nhiều việc làm cho lao động nữ.

Phấn đấu đến năm 2030, thành lập mới 10 hợp tác xã do phụ nữ quản lý. Hướng dẫn ứng dụng công nghệ trong quản trị kinh doanh, điều hành cho ít nhất 23 hợp tác xã, 140 tổ hợp tác có phụ nữ quản lý; tạo việc làm ổn định cho 400 thành viên, lao động nữ trong hợp tác xã và 1.500 lao động nữ trong tổ hợp tác.

Cà Mau phát triển hợp tác xã nhằm tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động nữ vùng nông thôn

Cà Mau sẽ ưu tiên đối tượng phụ nữ ở các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật, phụ nữ hoàn lương, nạn nhân bị mua bán, bị bạo lực gia đình, bị xâm hại, di cư lao động không an toàn, công nhân mất việc làm trong các khu công nghiệp…

Để đạt được các mục tiêu đề ra, tỉnh tập trung triển khai các giải pháp tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia phát triển kinh tế tập thể; rà soát, nâng cao hiệu quả các hợp tác xã hiện có; hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã gắn với sản phẩm chủ lực của địa phương, sản phẩm thuộc chương trình OCOP…

UBND tỉnh Cà Mau giao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với các sở, ngành tỉnh, các địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch theo từng năm. Kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện hằng năm về UBND tỉnh và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Đề xuất việc huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện Kế hoạch. Vận động nguồn lực từ xã hội hóa, từ các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ các hợp tác xã của phụ nữ hoạt động hiệu quả, nhằm tăng thu nhập, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ.

Các sản phẩm OCOP do chị em phụ nữ ở Cà Mau sản xuất

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 15 chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, triển khai giải pháp tín dụng hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý, nhằm phát huy tốt hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các xã, phường chủ động bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương và các chương trình mục tiêu quốc gia để triển khai thực hiện. Qua đó, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tạo việc làm bền vững, nâng cao thu nhập và quyền năng kinh tế cho phụ nữ...