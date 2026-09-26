Cà Mau ưu tiên nâng cấp hạ tầng, phát triển du lịch thành ngành kinh tế trụ cột

Phát triển hạ tầng, hướng tới doanh thu 14.700 tỷ đồng

Theo kế hoạch triển khai Đề án phát triển du lịch địa phương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cà Mau xác định hoàn thiện hạ tầng kết nối, đa dạng hóa sản phẩm du lịch sinh thái, văn hóa đặc trưng, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế trụ cột và hướng tới xây dựng điểm đến biểu tượng quốc gia.

Du khách tham quan Khu du lịch Mũi Cà Mau (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau) bằng xe điện.

Cụ thể, đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu đón trên 11,5 triệu lượt khách, trong đó khoảng 155.000 lượt khách quốc tế; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 14.700 tỷ đồng. Ngành du lịch dự kiến đóng góp trực tiếp từ 4,5 - 5% GRDP và đóng góp tổng hợp, gồm trực tiếp, gián tiếp và lan tỏa, đạt 7 - 7,5% GRDP của tỉnh.

Để phục vụ lượng khách này, tỉnh phấn đấu thu hút đầu tư, nâng tổng số phòng lưu trú lên 7.842 phòng, nâng thời gian lưu trú bình quân lên 2,1 ngày/khách và đào tạo hơn 8.600 lao động trực tiếp. Đồng thời, địa phương tập trung nâng cấp Khu du lịch Mũi Cà Mau, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để được công nhận là Khu du lịch quốc gia.

Đến năm 2050, Cà Mau định hướng trở thành trung tâm du lịch sinh thái, văn hóa đặc sắc của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là cửa ngõ kết nối du lịch biển với tiểu vùng sông Mekong và khu vực Đông Nam Á.

Du lịch được định hướng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy tăng trưởng xanh, với hệ thống hạ tầng hiện đại nhưng vẫn bảo tồn cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa bản địa.

Đông đảo người dân, du khách từ trong và ngoài tỉnh Cà Mau tham gia sự kiện "Hương rừng U Minh 2026" tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ.

Xác định hạ tầng giao thông là yếu tố quan trọng để thúc đẩy du lịch, tỉnh ưu tiên đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án kết nối trọng điểm. Trong đó, tập trung xây dựng tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau, hoàn thiện hệ thống cảng biển, bến thủy nội địa và nâng cấp tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn dẫn đến Đất Mũi.

Bên cạnh đó, địa phương sẽ nâng cấp đồng bộ các tuyến đường nhánh, đường giao thông kết nối với các điểm du lịch cộng đồng, làng nghề dọc hành lang kênh Quản lộ - Phụng Hiệp và tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh

Về cơ sở vật chất kỹ thuật, tỉnh đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư chiến lược phát triển khu nghỉ dưỡng phức hợp cao cấp, khách sạn thương mại tại không gian đô thị trung tâm và các địa bàn du lịch trọng điểm.

Đặc biệt, địa phương khuyến khích đầu tư các tổ hợp vui chơi, giải trí, trung tâm thương mại, mô hình du lịch sân golf, nghỉ dưỡng, thể thao mạo hiểm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại.

Theo ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, dựa trên lợi thế đa dạng sinh học, địa phương tiếp tục nâng cấp các sản phẩm du lịch sinh thái đặc trưng tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau và Vườn Quốc gia U Minh Hạ.

Tỉnh sẽ mở rộng các dịch vụ trải nghiệm khám phá bãi bồi, trồng cây lấn biển, du lịch mạo hiểm dưới tán rừng và nghiên cứu, khảo sát hệ sinh thái.

Đáng chú ý, địa phương sẽ nghiên cứu đưa vào khai thác hợp lý các sản phẩm du lịch biển đảo hoang sơ tại Hòn Khoai, Hòn Chuối và Hòn Đá Bạc.

Đối với du lịch văn hóa, di sản, tỉnh tập trung bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt như Căn cứ Xứ ủy Nam Bộ - Trung ương Cục miền Nam, Căn cứ Cái Chanh. Đồng thời, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể như nghệ thuật Đờn ca tài tử, các lễ hội và làng nghề truyền thống.

Tỉnh Cà Mau sẽ nghiên cứu đưa vào khai thác hợp lý các sản phẩm du lịch biển đảo hoang sơ tại Hòn Chuối.

Cùng với du lịch sinh thái, không gian du lịch đô thị và kinh tế đêm sẽ được đẩy mạnh. Tỉnh triển khai chiếu sáng nghệ thuật các công trình kiến trúc, hình thành các tuyến phố đêm, phố ẩm thực, không gian biểu diễn nghệ thuật đường phố; đồng thời ban hành cơ chế linh hoạt về thời gian hoạt động và dịch vụ giao thông công cộng nhằm kích cầu chi tiêu của du khách.

Theo ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, để hiện thực hóa các mục tiêu trên, địa phương triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp, trong đó có xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu dùng chung và tích hợp hệ thống GIS quản lý không gian du lịch.

Cùng với đó, tỉnh triển khai công nghệ 3D/VR/AR thực tế ảo tại các điểm đến trọng điểm như Mũi Cà Mau, U Minh Hạ và Hòn Đá Bạc.

Bên cạnh đó, tỉnh áp dụng bộ tiêu chí du lịch xanh, kiểm soát sức chịu tải môi trường tại các vùng di sản, vườn chim; ưu tiên kiến trúc sinh thái thân thiện, hạn chế tối đa bê tông hóa tại các khu du lịch tự nhiên.

Địa phương cũng đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp; bồi dưỡng kỹ năng số, ngoại ngữ và thái độ phục vụ chuyên nghiệp cho đội ngũ làm du lịch, cộng đồng địa phương.

Cà Mau đồng thời chủ động phối hợp với Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long để hình thành các tour, tuyến du lịch liên vùng, thúc đẩy xúc tiến thương mại và quảng bá thương hiệu du lịch Cà Mau ra thị trường quốc tế.