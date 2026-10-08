Cà Mau ưu tiên hơn 8.500 tỷ đồng kết nối trục ven Biển Đông

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau biểu quyết thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền tại kỳ họp vào sáng 8/10. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Các nghị quyết được thông qua lần này có ý nghĩa quan trọng, tạo hành lang pháp lý để chính quyền tỉnh Cà Mau huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chăm lo an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Trong các nghị quyết được thông qua có quyết nghị chủ trương đầu tư Tuyến đường hành lang ven Biển Đông đoạn qua tỉnh Cà Mau, với tổng chiều dài gần 80km. Đây là dự án nhóm A, có tổng mức đầu tư hơn 8.540 tỷ đồng (gồm ngân sách Trung ương hỗ trợ và ngân sách địa phương) trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Quang cảnh tại Kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Dự án đường ven Biển Đông đoạn qua tỉnh Cà Mau chia làm 2 giai đoạn: Rạch Gốc-Cái Đôi Vàm (điểm đầu tại vị trí cách cầu Kênh Tắc khoảng 1,85km, điểm cuối kết nối với đoạn Cái Đôi Vàm-Sông Đốc) và đoạn Sông Đốc-Tiểu Dừa (điểm đầu kết nối với nút giao bờ bắc đường dẫn cầu Sông Đốc, điểm cuối kết nối với tuyến đường bộ ven biển thuộc địa phận tỉnh An Giang).

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi thông qua tờ trình đầu tư tuyến đường ven Biển Đông đoạn qua tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, công trình đường ven Biển Đông khi hoàn thành sẽ kết nối thông suốt hệ thống giao thông ven biển từ Cần Thơ qua Cà Mau và An Giang, nâng cao năng lực vận tải, kết nối các vùng kinh tế trọng điểm, các khu du lịch và cảng biển.

Khi hoàn thành, tuyến đường ven Biển Đông sẽ kết nối giao thông liên hoàn trục ven biển từ Cần Thơ qua Cà Mau và An Giang. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đồng thời, tuyến đường đóng vai trò chiến lược trong việc củng cố thế trận quốc phòng-an ninh khu vực ven biển, phục vụ hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn, tạo tiền đề phát triển kinh tế-xã hội khu vực ven biển theo hướng bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau biểu quyết thông qua các nghị quyết đầu tư tuyến đường ven Biển Đông đoạn qua tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Phát biểu kết luận và bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Phạm Văn Thiều đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu. Đồng chí khẳng định, việc thông qua các nghị quyết tại kỳ họp lần này, đặc biệt là dự án Tuyến đường hành lang ven Biển Đông, thể hiện quyết tâm chính trị lớn của Cà Mau trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng, mở ra không gian phát triển mới cho Cà Mau.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Phạm Văn Thiều phát biểu bế mạc kỳ họp. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, triển khai thực hiện các nghị quyết vừa được thông qua theo đúng quy định.

Đối với dự án Tuyến đường hành lang ven Biển Đông, chính quyền tỉnh cần chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ trong công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, bảo đảm tính công khai, minh bạch, chất lượng và hiệu quả.

Thường trực, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu và từng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau được yêu cầu tăng cường hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết; phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, chung sức, chung lòng vì sự phát triển chung của quê hương Cà Mau.