Cà Mau ưu tiên an toàn của dân, khẩn trương khôi phục sản xuất

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải kiểm tra công tác thu hoạch lúa hè thu của người dân vùng ngập úng xã Khánh Hưng. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Chiều 30/9, theo báo cáo mới cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, từ ngày 19 đến 28/9, trên địa bàn tỉnh xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa ghi nhận phổ biến từ 400 đến 490mm.

Mưa gây ngập diện rộng gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Tính đến ngày 28/9, toàn tỉnh có hơn 21.130ha lúa bị ngập, trong đó hơn 218ha bị thiệt hại và 120ha bị đổ.

Đồng lúa của nhà nông xã Khánh Bình (tỉnh Cà Mau) bị ngập sâu do mưa lớn cục bộ. (Ảnh: HỮU TÙNG chụp ngày 24/9/2026)

Bên cạnh đó còn có hơn 236ha rau màu và 833ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng; 8 căn nhà bị sập và hư hỏng; khoảng 892 nhà dân bị ngập. Hệ thống hạ tầng giao thông cũng chịu áp lực lớn với hơn 151km đường giao thông, đê bao bị ngập và khoảng 100m đê, đường bị sạt lở...

Trà lúa hè thu của nhà nông xã Khánh Bình (tỉnh Cà Mau) bị ngập sâu do mưa lớn cục bộ ngoài dự báo của ngành chức năng. (Ảnh: HỮU TÙNG chụp ngày 24/9/2026)

Ngay khi nước bắt đầu rút, lãnh đạo tỉnh Cà Mau cùng các đơn vị chức năng có liên quan đã thành lập nhiều đoàn và các tổ công tác trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, rà soát, thống kê tình hình thiệt hại theo từng mức độ khác nhau.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (áo xanh) và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Sử (thứ ba từ trái) thăm hỏi người dân ảnh hưởng bởi ngập úng. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Việc thống kê này vẫn đang được tiếp tục để làm cơ sở giúp tỉnh xây dựng phương án hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định, giúp nhà nông sớm tái thiết sản xuất.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (áo sơ mi xanh, tay ngắn) chỉ đạo khẩn trương hỗ trợ người dân thu hoạch lúa bị ảnh hưởng tại xã Khánh Hưng. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Trong chiều 29/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Nguyễn Hồ Hải cùng đoàn công tác đã xuống kiểm tra thực tế tình hình ngập úng tại tuyến đê biển Tây, ấp Bảy Ghe và một số điểm ngập thuộc xã Khánh Hưng. Đây cũng là một trong những xã chịu ảnh hưởng nặng về thiên tai với khoảng 1.152ha lúa ngập và hơn 30,7ha rau màu ảnh hưởng.

Lực lượng dân quân tự vệ xã Khánh Hưng (tỉnh Cà Mau) ngâm mình trong nước sâu, cẩn trọng gặt từng bó lúa ngập úng giúp nhà nông địa phương giảm thiểu tối đa thiệt hại. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với các hộ dân và nông dân đang hối hả thu hoạch lúa trên đồng ruộng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của lực lượng tại chỗ trong việc vận hành hệ thống thủy lợi, tiêu thoát nước và hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa hè thu.

Nhiều phương tiện như xuồng, vỏ lãi được trưng dụng tối đa để vận chuyển lúa thu hoạch từ giữa cánh đồng ngập nước ở ấp Nhà Máy B (xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau) về nơi khô ráo. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Qua kiểm tra thực địa, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo: Trong công tác ứng phó ngập úng, ưu tiên cao nhất là phải bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng và sức khỏe cho người dân; đồng thời chủ động bảo vệ tài sản, vùng sản xuất, tuyệt đối không được lơ là, bị động trước các diễn biến phức tạp của thời tiết.

Lực lượng dân quân tự vệ xã Khánh Hưng (tỉnh Cà Mau) dàn hàng ngang, căng mình trên đồng ruộng ngập úng, dốc toàn lực hỗ trợ nông dân thu hoạch lúa hè thu. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, thống kê chính xác, phân loại cụ thể mức độ thiệt hại đến từng hộ dân, từng khu vực.

Nhiều phương tiện như xuồng, vỏ lãi được trưng dụng tối đa để vận chuyển lúa thu hoạch từ giữa cánh đồng ngập nước ở ấp Nhà Máy B (xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau) về nơi khô ráo. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Trên cơ sở đó, kịp thời triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất theo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng bỏ sót hay trùng lặp đối tượng.

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lưu ý ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh tập trung vận hành hiệu quả hệ thống cống, trạm bơm, gia cố bờ bao, tích cực tiêu thoát nước nội đồng để bảo vệ các vùng canh tác.

Đồng thời, huy động tối đa phương tiện máy móc và lực lượng xung kích hỗ trợ nông dân thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa hè thu đã chín nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Lực lượng Công an, Quân sự tỉnh tiếp tục phát huy phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng phương tiện, vật tư hỗ trợ Nhân dân ở các vùng xung yếu, ngập sâu.

Riêng đối với xã Khánh Hưng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương phải sát dân, gần dân, khẩn trương nắm chắc tình hình từng hộ ảnh hưởng để bảo đảm đầy đủ các điều kiện sinh hoạt thiết yếu, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống và tái thiết sản xuất ngay sau khi nước rút.