Cà Mau trong top 2 cả nước về tỷ lệ bao phủ khám sàng lọc

Người dân được đo huyết áp trước khi thực hiện các bước thăm khám. Ảnh tư liệu: Tuấn Kiệt/TTXVN

Sự kiện đánh dấu bước tiến lớn của địa phương trong công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân gắn với chuyển đổi số y tế.

Dự và chủ trì hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương; Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, tính đến ngày 30/10, tỉnh Cà Mau đã thực hiện khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí cho hơn 2,1 triệu lượt người, đạt 99,2% trên tổng số hơn 2,15 triệu người thuộc diện quản lý toàn tỉnh. Với kết quả ấn tượng này, Cà Mau vinh dự được Bộ Y tế ghi nhận là một trong hai địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ bao phủ khám sàng lọc cho nhân dân.

Để đạt được mục tiêu trên, Cà Mau đã triển khai quyết liệt chiến dịch cao điểm 45 ngày (từ 15/9 đến 30/10/2026) ra quân đồng loạt tại 64 xã, phường. Địa phương đã huy động tối đa mạng lưới y tế công lập, tư nhân cùng sự hỗ trợ của các lực lượng tuyến trên. Trong đó, Trạm Y tế xã, phường trực tiếp khám cho hơn 1,33 triệu lượt người; hơn 799.000 lượt người còn lại được tích hợp qua hoạt động khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Phân theo nhóm tuổi, chương trình đã hoàn thành khám cho 136.244 trẻ em dưới 6 tuổi, hơn 616.910 người từ 6 đến 18 tuổi và hơn 1,37 triệu người trưởng thành. Song song đó, công tác chuyển đổi số y tế đạt kết quả quan trọng với hơn 1,47 triệu hồ sơ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID được tạo lập và cập nhật thành công, đạt khoảng 69% dân số quản lý.

Biểu dương những nỗ lực vượt bậc của tỉnh Cà Mau, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị địa phương trong đợt cao điểm 45 ngày đêm gắn khám sức khỏe với chuyển đổi số y tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh, năm 2027, tỉnh Cà Mau cần chuyển sang giai đoạn khám có chất lượng, ưu tiên các nhóm đối tượng yếu thế, người có công; tăng cường chất lượng y tế cơ sở, củng cố nguồn nhân lực. Địa phương cần bảo đảm nguyên tắc mỗi người dân có một mã định danh y tế và một sổ khám bệnh điện tử; tổng hợp, đánh giá toàn diện bài học kinh nghiệm để báo cáo Bộ Y tế nghiên cứu, nhân rộng mô hình ra các địa phương khác trên cả nước.

Tiếp thu ý kiến về định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thủy khẳng định mục tiêu cốt lõi của chương trình là chăm sóc sức khỏe thực chất, phát hiện bệnh sớm và giảm gánh nặng viện phí cho nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Thanh Thủy đề nghị các cấp, ngành và ngành y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, chính quyền địa phương khẩn trương rà soát, làm sạch dữ liệu, bảo đảm toàn bộ thông tin đạt chuẩn "Đúng - Đủ - Sạch - Sống" trên Cổng dữ liệu Bộ Y tế và VNeID trước ngày 15/12/2026. Các cấp, ngành dồn lực cho chiến dịch "90 ngày cao điểm" từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, tổ chức các đội khám lưu động đến tận vùng sâu, vùng xa, vùng sông nước khó khăn để "khám vét" cho khoảng 17.200 người dân chưa được tiếp cận dịch vụ, quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu.

Bước sang năm 2027, Cà Mau xác định chuyển chương trình sang trạng thái quản lý nền nếp, chuyên sâu và bền vững. Ngân sách sẽ được dự toán, phân bổ hợp lý ngay từ đầu năm, tránh dồn ép công việc vào cuối năm. Lấy dữ liệu điện tử chuẩn hóa làm nền tảng triển khai mô hình bác sĩ gia đình và chăm sóc sức khỏe trọn đời, hướng tới 100% người mắc bệnh mạn tính được phân loại, quản lý và cấp phát thuốc định kỳ ngay tại trạm y tế cơ sở - Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Thanh Thủy nêu rõ.

Thành công của đợt cao điểm khám sức khỏe toàn dân năm 2026 khẳng định quyết tâm chính trị lớn của tỉnh Cà Mau, tạo tiền đề vững chắc để phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trong giai đoạn mới.