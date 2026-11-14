Cà Mau: Trồng 30 ha rừng tràm khu vực hành lang tuyến ống dẫn khí

Clip lễ phát động trồng rừng khu vực hành lang tuyến ống dẫn khí PM3 - Cà Mau

Công trình trồng rừng tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ do Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) làm đầu mối, phối hợp cùng Vườn Quốc gia U Minh Hạ và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Lâm nghiệp Cà Mau triển khai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng (thứ 3 từ phải sang) cùng các đại biểu trao cây giống tràm cho lực lượng đoàn viên

Công trình có quy mô 30 ha rừng tràm, được thực hiện qua hai giai đoạn dọc theo tuyến đường công vụ của PV GAS (hành lang tuyến ống dẫn khí PM3 - Cà Mau). Các đơn vị thực hiện công trình cam kết đồng hành lâu dài, toàn bộ 30 ha rừng sau khi trồng sẽ tiếp tục được phối hợp theo dõi, chăm sóc và bảo vệ nghiêm ngặt đến năm 2030.

Lực lượng đoàn viên và các đại biểu trồng rừng khu vực hành lang tuyến ống dẫn khí PM3 - Cà Mau

Phát biểu tại buổi lễ phát động, ông Lê Hoài Bắc, Bí thư Đoàn Thanh niên PV GAS cho biết, tại vùng đất U Minh Hạ, một cây tràm được trồng mới chỉ là sự khởi đầu cho một hành trình dài, cần nhiều thời gian chăm sóc để cây tràm sinh trưởng và phát triển tốt.

Việc triển khai công tác trồng rừng nhằm góp phần phục hồi hệ sinh thái rừng tràm đặc trưng, gắn kết trách nhiệm bảo vệ môi trường với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tại địa phương.