Cà Mau: Triệt phá cơ sở sản xuất phân bón giả quy mô lớn

Lực lượng chức năng làm việc với Hứa Văn Chọn (áo đen) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón. Ảnh: Trọng Nguyễn.

Phát hiện cơ sở sản xuất phân bón giả

Chiều 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hứa Văn Chọn (SN 1980, ngụ ấp 12, xã Phong Hiệp, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón”.

Trước đó, khoảng 8h ngày 8/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau bắt quả tang Chọn đang chỉ đạo hai nhân viên tổ chức sản xuất phân bón giả tại khu vực nhà tiền chế phía sau kho chứa hàng hóa, nguyên liệu của Công ty Vinh Phát Grow Bạc Liêu, thuộc ấp 12, xã Phong Hiệp.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 107 bao phân bón thành phẩm, tổng trọng lượng hơn 5,3 tấn, đang chuẩn bị đưa đi tiêu thụ; 1.624 bao nguyên liệu, tổng trọng lượng hơn 81 tấn và 13.653 vỏ bao bì in tên nhiều thương hiệu phân bón khác nhau.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an tiến hành khám xét khẩn cấp các đại lý mua bán phân bón của Chọn, thu giữ thêm 191 bao phân bón giả.

Kho chứa phân bón thành phẩm và nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất phân bón giả tại cơ sở liên quan đến Hứa Văn Chọn. Ảnh: Trọng Nguyễn.

Điều hành hoạt động của hai công ty

Theo cơ quan điều tra, Hứa Văn Chọn khai nhận là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty Vinh Phát Grow Bạc Liêu và Công ty Vinh Phát Grow Cần Thơ. Trong đó, Công ty Vinh Phát Grow Bạc Liêu do bà Thái Thị Đào, vợ Chọn, làm người đại diện theo pháp luật; Công ty Vinh Phát Grow Cần Thơ do Hứa Văn Đời, con ruột Chọn, làm người đại diện theo pháp luật.

Cơ quan công an xác định cả hai công ty đều chưa đủ điều kiện, chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép sản xuất phân bón nhưng vẫn tổ chức sản xuất từ các nguyên liệu không rõ nguồn gốc, kém chất lượng. Các sản phẩm sau đó được đóng gói bằng bao bì, tem nhãn giả mang tên nhiều thương hiệu phân bón nổi tiếng để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Tiêu thụ 52,5 tấn phân bón trong 10 ngày

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Chọn đã tổ chức sản xuất phân bón giả từ năm 2023 đến thời điểm bị phát hiện, với số lượng lớn và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Đáng chú ý, chỉ trong 10 ngày, từ ngày 28/9 đến ngày 7/10/2026, Chọn đã sản xuất, bán ra thị trường 1.051 bao phân bón, tổng trọng lượng 52,5 tấn, thu về hơn 627 triệu đồng.

Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng sản xuất, buôn bán phân bón giả trên thị trường vật tư nông nghiệp. Việc sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, kém chất lượng nhưng mang nhãn hiệu của các thương hiệu khác không chỉ gây khó khăn cho người mua trong việc nhận diện sản phẩm mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hiệu quả canh tác, chi phí sản xuất và quyền lợi của nông dân.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật./.