Cà Mau triển khai đợt 2 thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ từ ngày 13-14/10

Công an xã Khánh Bình hướng dẫn thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đăng ký thu nhận mẫu ADN (đợt 1).

Trung tá Lê Trung Nghĩa, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, cho biết: Theo kế hoạch được Giám đốc Công an tỉnh ban hành, Công an tỉnh Cà Mau sẽ phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và các đơn vị chức năng tổ chức điểm thu nhận mẫu tập trung tại các đơn vị: Công an phường Tân Thành, Công an Xã Trần Văn Thời và Công an phường Láng Tròn.

Trước đó, trong đợt 1 từ ngày 18-20/7/2026, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp các đơn vị chức năng triển khai thu nhận mẫu ADN của hơn 2.030 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Đối với thân nhân liệt sĩ bị bệnh nặng hoặc đang điều trị tại các bệnh viện trong tỉnh, lực lượng công an sẽ tổ chức thu nhận lưu động, tạo thuận lợi cho các gia đình.

Để bảo đảm tiến độ, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an xã, phường rà soát, lập danh sách, xác minh thông tin và thông báo đến các gia đình đủ điều kiện.

Nhân lực, phương tiện, trang thiết bị phục vụ thu nhận mẫu cũng được chuẩn bị theo kế hoạch.

Hoạt động thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại xã Khánh Hưng trong đợt 1.

Việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ (đợt 2) tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ đối sánh, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Qua đó, mở thêm cơ hội để các gia đình liệt sĩ tìm lại người thân.

Hoạt động cũng thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc./.