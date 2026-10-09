Cà Mau triển khai 7 đề án trọng tâm phát triển giáo dục và đào tạo

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Hoàng Dự phát biểu khai mạc hội nghị, nhấn mạnh yêu cầu phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện các đề án.

Tại hội nghị, đại diện các phòng chuyên môn của Sở GD&ĐT đã triển khai kế hoạch thực hiện 7 đề án trọng tâm, gồm: Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức bán trú đối với cấp học mầm non và phổ thông công lập; phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030; nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục; phát triển giáo dục số đến năm 2030; phát triển trường THPT chuyên đến năm 2030; xây dựng nhà ở công vụ cho giáo viên giai đoạn 2026-2030; trang bị thí điểm phòng học thực hành, trải nghiệm STEM/STEAM tại các trường phổ thông công lập.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan, các địa phương và trường học trên địa bàn tỉnh.

Đối với đề án tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức bán trú ở cấp học mầm non và phổ thông công lập, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng phương án thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế từng cơ sở giáo dục, bảo đảm cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên. Việc triển khai cần gắn với nhu cầu của học sinh, điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa bàn và chú trọng chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Với các đề án phát triển giáo dục mầm non, nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục và phát triển trường THPT chuyên, việc thực hiện cần có lộ trình cụ thể, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và nguồn lực. Trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học, tăng cường điều kiện dạy và học, phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng lực, từng bước thu hẹp khoảng cách về chất lượng giáo dục.

Đề án phát triển giáo dục số đến năm 2030 được xem là bước đột phá thúc đẩy chuyển đổi số toàn ngành. Cùng với đó, việc thí điểm trang bị phòng học thực hành, trải nghiệm STEM/STEAM tại các trường phổ thông công lập hướng đến tăng cường hoạt động thực hành, phát huy tư duy sáng tạo và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Nguyên yêu cầu tập trung triển khai các nhiệm vụ bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Phát biểu kết luận hội nghị, Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Nguyên khẳng định quyết tâm chỉ đạo, huy động tối đa nguồn lực để triển khai toàn diện các đề án, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Lãnh đạo Sở chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về chất lượng, lộ trình, sản phẩm, kết quả cụ thể của từng nhiệm vụ được giao.

Giám đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh, việc phân công nhiệm vụ được thực hiện theo phương châm “6 rõ”, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong từng khâu. Kết quả hoàn thành công việc đúng tiến độ là căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xét thi đua, khen thưởng hằng năm.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ phối hợp thực hiện các đề án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Hội nghị là bước khởi đầu quan trọng nhằm thống nhất nhận thức và nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đây là cơ sở để Cà Mau cụ thể hoá các mục tiêu phát triển giáo dục, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới./.