Cà Mau trích ngân sách hơn 30 tỷ đồng hỗ trợ nông dân bị thiệt hại do mưa lớn

Đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 19-27/9/2026 đã gây ngập úng cục bộ trên diện rộng tại nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Theo báo cáo từ cơ quan chức năng, thiên tai đã làm hơn 4.500 ha cây trồng của hơn 4.700 hộ dân bị ảnh hưởng.

Nhằm tạo điều kiện cho bà con tái đầu tư sản xuất, UBND tỉnh Cà Mau đã quyết định trích nguồn kinh phí hơn 30 tỷ đồng hỗ trợ cho 16 xã, phường gồm: Khánh Bình, Khánh Hưng, Tân Lộc, Khánh Lâm, Nguyễn Phích, Trí Phải, U Minh, Vĩnh Thanh, Đá Bạc, Hưng Mỹ, Khánh An, Thới Bình, Xã Hồ Thị Kỷ, Xã Trần Văn Thời, phường Hiệp Thành và Phường Lý Văn Lâm.

Đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 19-27/9/2026 đã làm ngập úng, ảnh hưởng đến nhiều diện tích lúa và hoa màu của người dân Cà Mau.

Các hộ dân bị thiệt hại rất phấn khởi trước thông tin sẽ nhận được hỗ trợ sau thiên tai. Bà Nguyễn Thị Lượm (xã Khánh Bình) chia sẻ: “Đợt mưa lớn cuối tháng 9 vừa qua khiến một phần diện tích lúa của gia đình tôi bị ngập sâu. Nghe tin tỉnh có quyết định hỗ trợ kinh phí khôi phục sản xuất, tôi và bà con ở đây ai nấy đều mừng vui”.

Bên cạnh niềm vui được hỗ trợ tài chính trước mắt, ông Lê Văn Can (xã Khánh Bình) bày tỏ mong muốn: “Về lâu dài, bà con rất mong tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư các giải pháp căn cơ như ngăn triều cường, xây dựng thêm hệ thống cống điều tiết nước hiệu quả, để người dân yên tâm đầu tư sản xuất, gắn bó với đồng ruộng”.

Trong đợt mưa lớn vừa qua, lực lượng dân quân tự vệ tại nhiều địa phương đã tích cực hỗ trợ người dân thu hoạch lúa ngập úng, giảm thiệt hại.

Để đảm bảo nguồn vốn hỗ trợ đến tay hơn 4.700 hộ dân nhanh chóng, chính xác và đúng mục đích, UBND tỉnh Cà Mau đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và địa phương liên quan.

Theo đó, Sở Tài chính có trách nhiệm thông báo kinh phí và hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng quy định hiện hành. Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả kiểm tra, thẩm định mức độ thiệt hại thực tế tại cơ sở.

Đối với chính quyền 16 xã, phường, UBND tỉnh yêu cầu phải rà soát thật kỹ lưỡng, chính xác từng đối tượng bị ảnh hưởng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bỏ sót hay trục lợi chính sách. Việc chi trả tiền hỗ trợ phải được thực hiện trực tiếp đến tận tay các tổ chức, cá nhân và phải niêm yết công khai, minh bạch danh sách nhận tiền tại trụ sở UBND xã, phường cũng như các khóm, ấp theo đúng quy định./.