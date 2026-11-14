Cà Mau trích hơn 30 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lớn

UBND tỉnh Cà Mau vừa quyết định hỗ trợ kinh phí khôi phục sản xuất nông nghiệp cho các hộ dân bị thiệt hại trong đợt mưa lớn từ ngày 19 – 27/9 vừa qua, với tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng, từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2026.

Thống kê từ ngành chức năng cho thấy, đợt mưa cuối tháng 9 đã làm hơn 4.500 ha cây trồng của hơn 4.700 hộ dân bị hư hại, tại 16 xã, phường, như Khánh Bình, Khánh Hưng, Tân Lộc, Khánh Lâm... Số tiền hỗ trợ từ ngân sách kể trên nhằm chia sẻ, tạo điều kiện cho người dân tái thiết sản xuất.

Lúa gần thu hoạch của nông dân Cà Mau bị ngập sâu do mưa lớn dẫn tới thối, nảy mầm.

Để đảm bảo nguồn vốn hỗ trợ đến tay hơn 4.700 hộ dân nhanh chóng, chính xác và đúng mục đích, UBND tỉnh Cà Mau giao các sở, ngành và địa phương liên quan triển khai cấp xuất, chi trả tiền tận tay người dân. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bỏ sót hay trục lợi chính sách.

UBND tỉnh Cà Mau cũng lưu ý, việc chi trả tiền hỗ trợ phải được thực hiện trực tiếp đến tận tay các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại; niêm yết công khai, minh bạch danh sách nhận tiền tại trụ sở ủy ban xã, các khóm, ấp.