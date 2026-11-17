Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (đứng giữa) tặng hoa chúc mừng 4 nhà giáo nhận Huân chương Lao động hạng ba tại buổi họp mặt. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Trong không khí trang trọng, ấm áp, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam.

Dịp này, tỉnh Cà Mau công bố các quyết định của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tặng Huân chương Lao động Hạng ba và Bằng khen tuyên dương các tập thể và các nhà giáo xuất sắc.

Thừa ủy quyền, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (bên phải) trao Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước cho các nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc tại buổi họp mặt. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tại buổi họp mặt, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cũng đồng thời công bố hoàn thành Đề án xây mới, sửa chữa nhà vệ sinh và hệ thống nước uống sạch trường học; thực hiện nghi thức khởi công 10 trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia và ra mắt Quỹ Khuyến tài Đất Mũi.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Cà Mau thực hiện nghi thức khởi công 10 trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau chứng kiến ra mắt Quỹ Khuyến tài Đất Mũi, chung tay góp sức vì sự nghiệp trồng người trên quê hương Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG).

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời gửi lời thăm hỏi ân cần và lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý toàn ngành, đặc biệt trân trọng những thầy, cô ngày đêm bám trường, bám lớp ở vùng khó khăn, vùng ven biển.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lữ Quang Ngời phát biểu tại buổi họp mặt truyền thống. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đồng thời, đồng chí Lữ Quang Ngời cũng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực vượt khó của ngành giáo dục trong năm học 2025-2026 giữa bối cảnh sắp xếp bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Quang cảnh đầm ấm tại buổi họp mặt. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Nổi bật là việc triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị đạt 4/11 chỉ tiêu đến năm 2030 và hoàn thành 37/52 nhiệm vụ (đạt 71%); sắp xếp mạng lưới giáo dục công lập giảm 387 đầu mối (gần 52%) nhưng vẫn bảo đảm hoạt động học tập của học sinh; huy động hơn 15 tỷ đồng tiếp sức học sinh khó khăn...

Đại diện doanh nghiệp trao ủng hộ 10 tỷ đồng hỗ trợ Quỹ Khuyến tài Đất Mũi vì sự nghiệp giáo dục trên quê hương Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế về cơ sở vật chất, chất lượng chưa đồng đều và tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, trong năm học 2026-2027, đồng chí Lữ Quang Ngời đề nghị ngành giáo dục Cà Mau tiếp tục quán triệt, thực hiện thực chất Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị và Chương trình số 03 của Tỉnh ủy; xây dựng đội ngũ nhà giáo đủ số lượng, nâng cao năng lực số và giữ gìn đạo đức nghề giáo; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, khắc phục bệnh thành tích, bạo lực học đường và không để học sinh bị bỏ lại phía sau; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy; đổi mới giáo dục nghề nghiệp, đại học gắn với nhu cầu phát triển của tỉnh, trọng tâm là Trường đại học Bạc Liêu, Trường cao đẳng Cà Mau và Trường cao đẳng Y tế Cà Mau.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tặng hoa cho các nhà giáo tiêu biểu nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi họp mặt. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Gửi gắm thông điệp tâm huyết, người đứng đầu chính quyền tỉnh Cà Mau khẳng định, lãnh đạo tỉnh luôn xác định đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai. Tỉnh sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực chăm lo chế độ, chính sách, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, nhà công vụ giáo viên và phát huy hiệu quả Quỹ Khuyến tài Đất Mũi để thầy cô yên tâm cống hiến.