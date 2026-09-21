Cà Mau: Trao 100 phần quà Trung thu cho học sinh khó khăn

Chương trình được tổ chức tại Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Việt Khái, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau.

Hơn 400 em học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Việt Khái tham gia chương trình

Tại chương trình, cán bộ Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Cà Mau tuyên truyền, hướng dẫn học sinh nhận diện những nguy cơ thường gặp khi sử dụng Internet, mạng xã hội và cách xử lý khi gặp tình huống bất thường trên không gian mạng.

Thông qua video clip về 3 thủ đoạn thao túng “bắt cóc online” và thông điệp “5 KHÔNG để an toàn trên mạng!”, các em được trang bị những kỹ năng cơ bản để tự bảo vệ mình: Không nghe - Không nói - Không tin - Không sợ hãi - Không làm theo.

Cán bộ Phòng An ninh mạng phát tờ rơi cho phụ huynh học sinh về biện pháp bảo vệ trẻ em trước các thủ đoạn thao túng bắt cóc online

Theo đó, học sinh được nhắc không nghe điện thoại từ người lạ, không chia sẻ thông tin cá nhân, mật khẩu; không tin vào lời mời nhận quà, trúng thưởng trên mạng.

Khi nhận tin nhắn đe dọa hoặc gặp tình huống bất thường, các em cần bình tĩnh, báo ngay cho cha mẹ, thầy cô.

Các tờ rơi về thông điệp 5 KHÔNG để an toàn trên mạng được cán bộ hướng dẫn rất nhiệt tình cho các em học sinh

Các em cũng được khuyến cáo không bấm vào đường link lạ, không tự ý tải ứng dụng và không hẹn gặp người lạ quen qua mạng khi chưa được người lớn đồng ý.

Thông qua phần trả lời câu hỏi, các em học sinh nhận biết những nguy cơ và cách xử lý khi gặp những tình huống bất thường trên môi trường mạng

Cách tuyên truyền trực quan, gần gũi giúp học sinh dễ tiếp cận các kỹ năng cần thiết, nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp vấn đề trên không gian mạng.

Dịp này, Ban Phụ nữ Công an tỉnh Cà Mau vận động các mạnh thường quân trao 100 phần quà Trung thu, gồm lồng đèn, bánh kẹo, với tổng trị giá hơn 30 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đoàn công tác Công an tỉnh, Đảng ủy, UBND xã và mạnh thường quân trao tặng quà Trung thu cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Những phần quà được trao trong dịp Trung thu là sự động viên thiết thực, giúp các em có thêm niềm vui và tiếp thêm động lực học tập, rèn luyện.

Tất cả các em học sinh của trường cũng được chung vui đón Tết Trung thu sớm với những phần bánh kẹo được trao tận tay

Chương trình vừa trang bị cho học sinh kỹ năng tự bảo vệ trên môi trường số, vừa thể hiện sự quan tâm, sẻ chia dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tạo một mùa Trung thu ấm áp, an toàn và ý nghĩa.