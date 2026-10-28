Cà Mau: Trang nghiêm Lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm tại Quán Âm Phật Đài

Chư tôn đức niêm hương Tam bảo

Với sự chủ trì của Thượng tọa Thích Giác Nghi, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau, Trưởng ban Quản trị Quán Âm Phật Đài, chư tôn đức Tăng Ni cùng Phật tử đã thành kính dâng hương, trì tụng chú Đại bi và đảnh lễ Ngũ bách danh Bồ-tát Quán Thế Âm.

Qua các thời khóa, đại chúng cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa; đồng thời tưởng niệm, cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, dịch Covid-19, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn và các hương linh cô nhi, yểu tử; đại chúng cũng nguyện cầu mong công trình đại trùng tu Quán Âm Phật Đài sớm được hoàn thành.

Chư Tăng Ni, Phật tử trong khóa lễ trì tụng Ngũ bách danh Bồ-tát Quán Thế Âm

Dịp này, hàng ngàn lượt Phật tử, người dân từ nhiều nơi đã về hành hương, chiêm bái thánh tích, cùng tụng kinh, lễ bái trong tinh thần thanh tịnh và hòa hợp. Các thời khóa tu tập là dịp để người con Phật trở về nương tựa Tam bảo, nuôi dưỡng lòng từ bi, thực hành hạnh lắng nghe và thấu hiểu theo hạnh nguyện của Bồ-tát Quán Thế Âm.

Chiều 18-9 Âm lịch, Ban Tổ chức cử hành trai đàn chẩn tế, cầu siêu cho các hương linh đã khuất và cầu an cho bá gia bá tánh.

Chư Ni và Phật tử tham gia trì tụng trong khóa lễ kỷ niệm Bồ-tát Quán Thế Âm xuất gia

Cũng trong dịp này, tại chùa Long Phước (phường Vĩnh Trạch), Thượng tọa Thích Giác Nghi đã thực hiện nghi thức truyền Tam quy, ngũ giới cho các thiện nam, tín nữ, giúp Phật tử chính thức phát nguyện học Phật, xây dựng đời sống an lạc trên nền tảng chánh tín và đạo đức.