Cà Mau trang bị kỹ năng lái xe an toàn cho toàn dân nhân dịp năm học mới

Từ đội ngũ nòng cốt đến từng học sinh

Để chiến dịch được triển khai thống nhất, thực chất ngay từ cơ sở, Công an Cà Mau tổ chức Hội nghị tập huấn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hướng dẫn viên của các xã, phường và giáo viên các trường THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Công an Cà Mau tổ chức Hội nghị tập lái xe an toàn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và giáo viên nhà trường trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị tập trung trang bị, cập nhật kiến thức pháp luật và kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn; đồng thời thống nhất nội dung, phương pháp và quy trình tổ chức đào tạo. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm hình thành lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt đủ năng lực trực tiếp hướng dẫn học sinh, sinh viên và người dân.

Các đại biểu được tập huấn những nội dung trọng tâm về kỹ thuật điều khiển phương tiện, nhận diện và phòng tránh nguy cơ; cập nhật các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và văn bản hướng dẫn thi hành. Đặc biệt, nội dung đào tạo chú trọng những tình huống thực tế, giúp người học không dừng lại ở việc “biết luật” mà phải biết cách xử lý khi tham gia giao thông.

Các đại biểu dự tại điểm cầu trực tuyến quán triệt nội dung tập huấn tại Hội nghị điểm cầu Công an tỉnh.

Từ lực lượng nòng cốt này, nội dung chiến dịch sẽ được lan tỏa đến các trường học và địa bàn dân cư, tạo sự thống nhất trong tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn trên toàn tỉnh.

Để mỗi hành trình đến trường an toàn hơn

Tại Trường THPT Giá Rai (phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau), Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Cà Mau phối hợp các đơn vị tổ chức tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh ngay trong những ngày đầu năm học.

Không chỉ phổ biến quy định, cán bộ CSGT trực tiếp phân tích những tình huống thường gặp đối với học sinh; hướng dẫn cách nhận diện nguy cơ, chủ động phòng tránh và xử lý phù hợp. Những kỹ năng gắn với việc đi học hằng ngày như đội mũ bảo hiểm đúng quy định, chấp hành tín hiệu giao thông, đi đúng phần đường, làn đường, quan sát khi qua đường, xử lý tình huống bất ngờ được hướng dẫn cụ thể.

Cán bộ Phòng CSGT tuyên truyền kỹ năng, hướng dẫn học sinh Trường THPT Giá Rai lái xe an toàn.

Hưởng ứng “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn”, học sinh được hướng dẫn từ kiểm tra phương tiện trước khi sử dụng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết trước khi lái xe đến nhận diện nguy cơ và thực hành kỹ năng điều khiển phương tiện.

Chương trình còn tổ chức kiểm tra lý thuyết và thực hành nhằm đánh giá mức độ tiếp thu, giúp học sinh trực tiếp vận dụng kiến thức đã được hướng dẫn. Đại diện các Chi đoàn học sinh nhà trường cũng ký cam kết chấp hành quy định về TTATGT năm học 2026 - 2027.

Đại diện các chi đoàn học sinh Trường THPT Giá Rai ký cam kết chấp hành các quy định về TTATGT trong năm học 2026 – 2027.

Cách làm này tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động: không chỉ nghe để nhớ, mà học để làm; không chỉ hiểu quy định, mà phải hình thành kỹ năng tự bảo vệ mình trên đường.

Phòng ngừa từ sớm với những điều gần gũi

Công tác giáo dục TTATGT cũng được triển khai từ cấp THCS, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và những tình huống các em thường gặp. Tại Trường THCS phường An Xuyên, Phân hiệu 4, Phòng CSGT phối hợp Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh, tổ chức tuyên truyền pháp luật về TTATGT cho hơn 500 học sinh và giáo viên nhà trường.

Các em học sinh nhận biết các biển báo giao thông tại buổi tuyên truyền.

Các em được hướng dẫn cách lựa chọn, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách; tư thế ngồi sau xe máy, xe gắn máy an toàn; quy định về độ tuổi được điều khiển phương tiện; nhận biết biển báo và những quy tắc cơ bản khi tham gia giao thông đường bộ.

Điểm nhấn của chương trình là những câu hỏi tình huống được cán bộ CSGT đưa ra để học sinh suy nghĩ và trực tiếp trả lời. Cách tuyên truyền tương tác giúp kiến thức pháp luật trở nên gần gũi, dễ nhớ, đồng thời tạo cho học sinh thói quen chủ động suy nghĩ trước mỗi tình huống giao thông.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm an toàn cho các em học sinh.

Thầy Nguyễn Xuân Tâm, Hiệu trưởng Trường THCS phường An Xuyên, Phân hiệu 4 cho rằng, hình thức tuyên truyền trực tiếp, kết hợp hỏi - đáp và xử lý tình huống giúp học sinh dễ tiếp thu, ghi nhớ và vận dụng vào thực tế. “Đây là hoạt động rất thiết thực đối với nhà trường, nhất là trong thời điểm đầu năm học, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh”, thầy Nguyễn Xuân Tâm chia sẻ.

Cán bộ Phòng CSGT hướng dẫn cách ngồi sau xe an toàn cho các em học sinh nhà trường.

Em Nguyễn Trần Trọng Tài, học sinh lớp 6C cho biết, qua chương trình, em hiểu thêm cách đội mũ bảo hiểm đúng, cách ngồi sau xe an toàn và những việc không được làm khi tham gia giao thông. Em sẽ thực hiện và nhắc người thân cùng chấp hành để đi đường an toàn hơn.

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng 1.000 quyển tập cho học sinh có thành tích trong học tập và học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao 150 mũ bảo hiểm bảo đảm chất lượng cho học sinh.

Chuyển từ “biết luật” sang “biết xử lý”

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau, bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh là nhiệm vụ cần sự phối hợp thường xuyên giữa lực lượng Công an, ngành Giáo dục, chính quyền cơ sở và gia đình. Trong đó, tuyên truyền phải gắn với hướng dẫn kỹ năng, còn giáo dục phải hướng đến hình thành thói quen chấp hành.

Đại tá Bùi Trung Kiên, Trưởng phòng CSGT Công an Cà Mau cho biết, lực lượng CSGT tiếp tục phối hợp các sở, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm TTATGT; chú trọng tuyên truyền theo từng nhóm đối tượng, từng địa bàn, gắn kiến thức pháp luật với kỹ năng thực hành và tình huống thực tế.

Theo Đại tá Bùi Trung Kiên, mục tiêu là để mỗi người sau khi được tuyên truyền không chỉ hiểu quy định mà phải hình thành kỹ năng và thói quen chấp hành. Đối với học sinh, trang bị kỹ năng ngay từ nhà trường sẽ tạo nền tảng để các em trở thành những người tham gia giao thông có trách nhiệm.

Phòng CSGT tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng an toàn tham gia giao thông cho các em học sinh trong đầu năm học mới.

Cùng với tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, việc chủ động tuyên truyền, đào tạo kỹ năng từ sớm, từ cơ sở đang tạo thêm một “hàng rào” phòng ngừa tai nạn giao thông. Khi mỗi học sinh biết tự bảo vệ mình, mỗi gia đình chủ động nhắc nhở và mỗi người dân có kỹ năng xử lý tình huống, an toàn giao thông sẽ không chỉ là yêu cầu trên giấy mà trở thành hành vi thường ngày.

Từ lớp học đến đường phố, từ kiến thức đến kỹ năng, Công an Cà Mau đang từng bước đưa công tác bảo đảm TTATGT đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh và giảm thiểu những rủi ro có thể phòng ngừa trên mỗi hành trình.