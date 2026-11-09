Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ký quyết định triển khai kế hoạch.

Theo kế hoạch, tỉnh Cà Mau dự kiến tổ chức buổi họp mặt truyền thống, với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.

Trong khuôn khổ chương trình, tỉnh sẽ tuyên dương, khen thưởng nhà giáo tiêu biểu; đồng thời công bố hoàn thành Đề án xây mới, sửa chữa nhà vệ sinh; đầu tư hệ thống nước uống sạch trường học trên địa bàn tỉnh.

Tại sự kiện này, tỉnh cũng thông tin về việc khởi công công trình 10 Trường Trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia và ra mắt Quỹ Khuyến tài Đất Mũi.

Tỉnh Cà Mau dự kiến Công bố hoàn thành Đề án xây mới, sửa chữa nhà vệ sinh; đầu tư hệ thống nước uống sạch trường học trên địa bàn tỉnh nhân dịp 20/11.

Song song chương trình họp mặt, tỉnh sẽ tổ chức các đoàn, thăm hỏi Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo lão thành; nhà giáo có nhiều đóng góp, cống hiến cho ngành; nhà giáo bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tổ chức đoàn đến thăm, chúc mừng các Đại học, Trường Đại học có ký kết thỏa thuận hợp tác với tỉnh và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, tỉnh Cà Mau còn tổ chức khánh thành công trình nâng cấp các Trường Mầm non, Tiểu học Vĩnh Phú Đông, Trường THCS Vương Hữu Nhơn (xã Phước Long). Đây là những ngôi trường được hình thành từ việc tận dụng trụ sở dôi dư, kết hợp thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục.

Trường THCS Vương Hữu Nhơn chuẩn bị các điều kiện chuẩn bị khánh thành nhân dịp 20/11.

Cùng với đó, tỉnh còn tổ chức lễ công bố Quyết định tổ chức lại Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Cà Mau thành Trường Phổ thông Cà Mau - Ninh Bình (đường Tôn Đức Thắng, phường Tân Thành).

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau cho biết, các hoạt động được tổ chức nhằm tôn vinh nghề giáo, phát huy truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam.

Trên tinh thần đó, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các đơn vị, địa phương phối hợp tổ chức các hoạt động bảo đảm sự hài hòa, trang trọng, tạo không khí phấn khởi, có sức lan tỏa, thể hiện sự trân trọng, tri ân những đóng góp của đội ngũ nhà giáo. Đồng thời khẳng định sự quan tâm của tỉnh đối với sự nghiệp Giáo dục, nhất là việc cải thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng môi trường học tập và điều kiện sinh hoạt của trẻ em, học sinh, sinh viên.