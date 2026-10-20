Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival Tôm lần thứ 2

Chiều ngày 20/10, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức họp báo quý III để thông tin hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ 2, năm 2026.

Quang cảnh buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, đã thông tin về các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Cụ thể, tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gồm chương trình diễu hành, biểu diễn đường phố của các xã, phường; Liên hoan Đờn ca tài tử Nam bộ; Giải Đua Vỏ máy Composite; Liên hoan Múa và độc tấu, hòa tấu nhạc Ngũ âm của người Khmer…

Bên cạnh các hoạt động chính, Cà Mau còn tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn như Hội chợ thương mại gắn với Ngày hội Bánh dân gian; Các hoạt động văn hóa, thể thao tại cơ sở; Giải Marathon - Cà Mau 2026 Cúp PETROVIETNAM; Liên hoan Lân - Sư - Rồng tỉnh Cà Mau; Cuộc thi Người đẹp Đất Mũi qua ảnh; Cuộc thi Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình; Hoạt động xúc tiến du lịch.

Ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau ,thông tin tại buổi họp báo.

Theo ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, cho biết các hoạt động là nhằm tôn vinh, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa; quảng bá nghệ thuật truyền thống, ẩm thực, làng nghề và các hoạt động thể thao đặc trưng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Đồng thời, quảng bá hình ảnh Cà Mau giàu truyền thống, đậm đà bản sắc văn hóa, năng động, nghĩa tình và giàu tiềm năng phát triển; thúc đẩy giao lưu văn hóa, phát triển du lịch, mở rộng cơ hội hợp tác, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cũng tại buổi họp báo, ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, đã thông tin về các nội dung chính của Festival Tôm Cà Mau lần thứ 2, năm 2026.

Ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau thông tin tại buổi họp báo.

Theo đó, Festival Tôm Cà Mau lần thứ 2 sẽ diễn ra từ ngày 21/11 – 23/11, có chủ đề “Tôm Cà Mau – Vươn tầm thế giới” với các hoạt động chính như không gian trưng bày, triển lãm, thương mại ngành tôm, OCOP, ẩm thực và tư vấn hỗ trợ việc làm; hội nghị phát triển ngành hàng tôm Việt Nam; tham quan, khảo sát vùng nuôi và cơ sở nuôi tôm; tổ chức hội thi quảng diễn chế biến món ăn từ tôm, cua Cà Mau…

Việc tổ chức Festival Tôm Cà Mau lần thứ 2 là dịp để tỉnh Cà Mau quảng bá hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh của ngành tôm; nhất là thúc đẩy kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã, người nuôi tôm, nhà khoa học, nhà đầu tư và đối tác trong nước, quốc tế.

Ngoài ra, thông qua các hoạt động trưng bày, hội nghị, giao thương, tham quan vùng nuôi và trải nghiệm ẩm thực, tỉnh hướng đến mở rộng thị trường, thu hút đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ và phát triển chuỗi giá trị ngành tôm theo hướng hiện đại, xanh, bền vững.

Đặc biệt, việc gắn với các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Festival còn góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa, con người, ẩm thực, sản phẩm đặc trưng và tiềm năng du lịch Cà Mau, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao giá trị thương hiệu “Tôm Cà Mau” trên thị trường trong nước và quốc tế.