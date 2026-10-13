Cà Mau tổ chức nhiều đoàn cán bộ lãnh đạo đến thăm, chúc mừng doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau (đứng) và đồng chí Trần Hoàng Khải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hậu (bìa phải) đến thăm, chúc mừng Nhà máy điện gió Hòa Bình tại địa phận xã Vĩnh Hậu, nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam. (Ảnh: CTV)

Theo đó, đoàn công tác do đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Công ty trách nhiệm hữu hạn điện gió Hoà Bình; Công ty cổ phần năng lượng Hacom Bạc Liêu (trên địa phận xã Vĩnh Hậu); và Công ty cổ phần điện gió Bắc Phương (trên địa phận xã Đông Hải).

Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau tặng hoa và chúc mừng đại diện lãnh đạo Nhà máy điện gió Hòa Bình tại địa phận xã Vĩnh Hậu. (Ảnh: CTV)

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Văn Thiều gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên các doanh nghiệp; đồng thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Cà Mau trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.

Đồng chí Phạm Văn Thiều khẳng định, trong thời gian qua mặc dù gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp trên đã có rất nhiều cao nỗ lực, phát huy bản lĩnh và trí tuệ, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển ổn định và mở rộng đầu tư trên địa bàn Cà Mau.

Ngoài ra, việc đóng góp cho ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp còn quan tâm thực hiện chính sách an sinh xã hội, tạo việc làm và chăm lo đời sống người lao động…

Đại diện lãnh đạo Nhà máy điện gió Hoà Bình cho biết, hiện nay các đơn vị trực thuộc có tổng công suất 150MW, sản lượng điện hằng năm đạt hơn 450 triệu kWh. Doanh nghiệp đang chuẩn bị đầu tư thêm 3 nhà máy điện gió, với tổng công suất dự kiến 150MW...

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Phạm Văn Thiều đề nghị, trong thời gian tới, các doanh nghiệp trong tỉnh, nhất là các công ty điện gió cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chủ động đổi mới, mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả đầu tư và đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau tặng hoa và chúc mừng đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần điện gió Bắc Phương tại vùng ven biển của tỉnh. (Ảnh: CTV)

Đại diện các doanh nghiệp cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, các sở, ngành và chính quyền địa phương trong quá trình triển khai, hoàn thành đầu tư và đưa các dự án vào hoạt động…

Cũng nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau, do đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng tập thể lãnh đạo, đội ngũ y, bác sĩ và người lao động Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ MEDIC Bạc Liêu.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (thứ hai, từ trái sang) đến thăm, chúc mừng lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ MEDIC Bạc Liêu. (Ảnh: CTV)

Báo cáo với đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau, đại diện lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ MEDIC Bạc Liêu cho biết, thời gian qua đơn vị đã rất nỗ lực về nhiều mặt, đang từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống y tế tư nhân với các chuyên khoa mũi nhọn, đồng thời hợp tác chuyên môn với những bệnh viện tuyến Trung ương như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bình Dân và Bệnh viện Hùng Vương.

Theo đó, trong lĩnh vực tim mạch và đột quỵ, bệnh viện đã thực hiện gần 800 ca can thiệp tim mạch, với tỷ lệ thành công được đơn vị báo cáo đạt 98%; đồng thời chuẩn bị mở rộng kỹ thuật can thiệp mạch máu não trong quý IV/2026.

Bác sĩ Đặng Ngọc Thể, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ MEDIC Bạc Liêu báo cáo tóm tắt sự nỗ lực của đơn vị trong nhiều năm qua với lãnh đạo tỉnh. (Ảnh: CTV)

Ở lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, bệnh viện đã triển khai gần 150 ca thay khớp gối toàn phần. Khoa Ung bướu cũng đang từng bước triển khai phẫu thuật điều trị các bệnh lý ung thư thận, bàng quang và ung thư phụ khoa.

Ngoài ra, đơn vị luôn chú trọng chuyển đổi số, chủ động xây dựng các hệ thống quản lý thông tin bệnh viện và bệnh án điện tử, đồng thời áp dụng các chuẩn dữ liệu quốc tế như LOINC trong lĩnh vực xét nghiệm và SNOMED CT trong lĩnh vực lâm sàng…

Phát biểu tại buổi đến thăm, đồng chí Huỳnh Quốc Việt gửi lời chúc mừng đến tập thể lãnh đạo, y, bác sĩ và người lao động tại Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ MEDIC Bạc Liêu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau với Ban lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ MEDIC Bạc Liêu. (Ảnh: CTV).

Đồng chí đánh giá cao nỗ lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và phát triển chuyên môn của đơn vị, góp phần giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao tại địa phương, giảm chi phí đi lại và rút ngắn thời gian tiếp cận các dịch vụ cấp cứu cần thiết.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt mong muốn, trong thời gian tới Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ MEDIC Bạc Liêu tiếp tục đẩy mạnh tăng cường kết nối, liên thông dữ liệu y tế trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện chia sẻ kết quả khám, chữa bệnh và xét nghiệm giữa các tuyến, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chăm sóc sức khỏe nhân dân…

TRỌNG DUY