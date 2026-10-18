Cà Mau tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam với nhiều hoạt động phong phú

Chiều 18.10, UBND tỉnh Cà Mau đã triển khai Kế hoạch về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) và Festival Tôm Cà Mau - lần thứ II năm 2026, với nhiều hoạt động phong phú.

Theo dự kiến, Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau được tổ chức ở Quảng trường Phan Ngọc Hiển

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời cho hay, việc tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau - lần thứ II năm 2026 nhằm tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam nói chung và văn hóa, con người, vùng đất Cà Mau nói riêng.

Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân trong giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền để cán bộ, người lao động và nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của Ngày Văn hóa Việt Nam; nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội; phát huy trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng trong giữ gìn, bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc.

Cà Mau là một trong những địa phương có phong trào đờn ca tài tử khá mạnh

Cụ thể, Ngày Văn hóa Việt Nam tại Cà Mau sẽ được tổ chức với nhiều chương trình, hoạt động như:

Đêm hội văn hóa các dân tộc, trong đó chú trọng các loại hình nghệ thuật của 3 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa gồm đờn ca tài tử, múa Romvong, múa Rô băm, dù kê, nhạc ngũ âm, múa lân; trình diễn áo dài và áo bà ba của người Kinh, trang phục truyền thống của đồng bào Khmer, trang phục truyền thống của người Hoa.

Diễu hành, biểu diễn đường phố với chủ đề về bản sắc văn hóa các dân tộc; giới thiệu các loại hình nghệ thuật truyền thống; trang phục, nghệ thuật dân gian, lễ hội, sản phẩm văn hóa đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Không gian văn hóa, ẩm thực và làng nghề truyền thống các dân tộc ở tỉnh Cà Mau; liên hoan đờn ca tài tử Nam bộ; liên hoan múa và độc tấu, hòa tấu nhạc Ngũ âm của người Khmer tỉnh Cà Mau.

Giải đua vỏ máy Composite tỉnh Cà Mau mở rộng; giải Marathon - Cà Mau 2026; cuộc thi Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình, cuộc thi Người đẹp Đất Mũi qua ảnh…

Tiết mục nghệ thuật Nhạc Trống Lớn của đồng bào Khmer ở Cà Mau

Theo ông Lữ Quang Ngời, bên cạnh nền văn hóa đa dạng và độc đáo, Cà Mau còn là “thủ phủ tôm” với diện tích nuôi qui mô lớn, hoạt động chế biến và xuất khẩu cũng rất mạnh. Vì vậy, việc tổ chức Festival tôm góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh và khẳng định vị thế, thương hiệu tôm Cà Mau.

Đây cũng là dịp để định hướng phát triển ngành tôm thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế; thu hút các nguồn lực đầu tư vào công nghệ cao, mở rộng thị trường, kết nối giao thương trong nước và quốc tế.

Cà Mau là địa phương có diện tích nuôi tôm lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Festival tôm lần này có 350 gian hàng triển lãm ngành tôm, sản phẩm OCOP, ẩm thực... Trong khuôn khổ chương trình còn có các hội nghị về phát triển ngành hàng tôm; tổ chức quảng diễn chế biến món ăn từ tôm, cùng nhiều hoạt động vui chơi phục vụ người dân và du khách.

Dự kiến, thời gian diễn ra sự kiện từ ngày 21.11 đến 25.11.2026. Trong đó, lễ khai mạc được tổ chức vào tối 21.11 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển với khoảng 500 - 700 đại biểu khách mời, cùng 8.000 - 10.000 người tham dự…

Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động dự kiến khoảng 31 tỉ đồng; trong đó từ nguồn vận động, tài trợ hơn 28,2 tỉ đồng, còn lại từ nguồn ngân sách.

Cà Mau khuyến khích các đơn vị kinh doanh du lịch tham gia kích cầu nhân sự kiện Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau - lần thứ II năm 2026

Dịp này, Cà Mau khuyến khích các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động kích cầu du lịch gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau - lần thứ II năm 2026.

Ngành chức năng tăng cường vận động các khu, điểm du lịch, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, nhà hàng, dịch vụ du lịch… xây dựng các gói sản phẩm liên kết; thực hiện chính sách ưu đãi hấp dẫn, phù hợp khi du khách tham gia các chương trình tour, tham quan trong thời gian diễn ra sự kiện.