Ngày 24.11, Sở VHTTDL tỉnh Cà Mau cho biết vừa tổ chức khai mạc “Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Cà Mau lần thứ II - năm 2026”. Đây là hoạt động nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi sự kiện Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Cà Mau lần thứ II năm 2026

Đờn ca tài tử là loại hình nghệ thuật độc đáo, gắn bó mật thiết với đời sống lao động, sinh hoạt văn hóa, tinh thần của người dân Nam Bộ. Năm 2013, loại hình nghệ thuật này được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, trở thành niềm tự hào và tài sản văn hóa quý báu của dân tộc Việt Nam.

Theo Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Đen, liên hoan lần này là dịp để các nghệ nhân gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ tại cơ sở. Qua đó, tạo điều kiện để những giá trị nghệ thuật truyền thống tiếp tục được trao truyền, phát huy trong đời sống cộng đồng, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Đen phát biểu

Việc tổ chức liên hoan tại Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu, càng làm tăng thêm ý nghĩa của sự kiện. Đây là không gian văn hóa giàu giá trị lịch sử, gắn liền với quá trình hình thành, phát triển và lan tỏa nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ; đồng thời là nơi tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền nhân đã có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc truyền thống dân tộc.

Qua đó, không chỉ tôn vinh giá trị di sản, mà còn khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và mỗi người dân trong việc gìn giữ, kế thừa và phát huy di sản văn hóa quý báu của quê hương.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tặng hoa cho Ban giám khảo

Ở Cà Mau, nghệ thuật Đờn ca tài tử gắn liền với đời sống tinh thần của người dân. Từ những câu ca, tiếng đờn mộc mạc trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, những đêm giao lưu ở xóm, ấp… đến các chương trình biểu diễn phục vụ người dân và du khách. Loại hình nghệ thuật này đã góp phần bồi đắp tâm hồn, gìn giữ bản sắc văn hóa, làm nên nét đẹp riêng của vùng đất, con người Cà Mau.

Với ý nghĩa đó, thời gian qua tỉnh Cà Mau luôn quan tâm, triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy di sản; chú trọng truyền dạy, duy trì và phát triển các câu lạc bộ; mở rộng hoạt động thực hành trong cộng đồng và trường học.

Ngoài ra, sự kiện cũng tạo điều kiện để nghệ nhân, tài tử, tiếp tục trao truyền những giá trị nghệ thuật truyền thống cho thế hệ trẻ; góp phần duy trì sức sống của di sản trong đời sống đương đại.

Tiết mục biểu diễn Đờn ca tài tử tại liên hoan

Đối với liên hoan năm nay, có 27 đội, với 263 nghệ nhân, tài tử tham gia 162 tiết mục; mang đến không gian nghệ thuật phong phú, đậm đà bản sắc văn hóa Nam Bộ; thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem, cổ vũ…

Đông đảo người dân đến xem, cổ vũ các tiết mục biểu diễn tại liên hoan

Thông qua liên hoan, Ban tổ chức mong muốn tạo môi trường giao lưu, học hỏi, khuyến khích sự sáng tạo trên nền tảng giá trị truyền thống; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố có năng khiếu, xây dựng lực lượng kế thừa, góp phần duy trì sức sống của nghệ thuật đờn ca tài tử trong cộng đồng.