Tối ngày 23/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Cà Mau lần thứ II năm 2026 tại Khu lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu.

Quang cảnh Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Theo đó, liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ năm nay thu hút 27 đội đến từ 22 xã, phường trên địa bàn tỉnh (1 đội Câu lạc bộ Đờn ca tài tử sinh hoạt tự do tại phường Giá Rai và 2 đội của Trung tâm Văn hóa tỉnh), với 162 tiết mục và 263 nghệ nhân, tài tử tham gia.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ là loại hình nghệ thuật độc đáo, được hình thành và phát triển từ đời sống lao động, sinh hoạt văn hóa, tinh thần của người dân Nam Bộ…

Đối với Cà Mau, Đờn ca tài tử đã trở thành một phần thân thuộc trong đời sống tinh thần của Nhân dân. Từ những câu ca, tiếng đờn mộc mạc trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, những đêm giao lưu đờn ca ở xóm, ấp đến các chương trình biểu diễn phục vụ Nhân dân và du khách, loại hình nghệ thuật này đã góp phần bồi đắp tâm hồn, gìn giữ bản sắc văn hóa và làm nên nét đẹp riêng của vùng đất, con người Cà Mau.

Ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau phát biểu khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Theo ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, việc tổ chức liên hoan tại Khu lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu càng làm tăng thêm ý nghĩa của sự kiện.

Bởi đây không chỉ là không gian văn hóa gắn liền với quá trình hình thành, phát triển và lan tỏa nghệ thuật Đờn ca tài tử mà còn là nơi tưởng nhớ, tri ân những bậc tiền nhân có nhiều đóng góp cho âm nhạc truyền thống dân tộc.

Ngoài ra, thông qua Liên hoan, Ban Tổ chức mong muốn tạo không gian giao lưu văn hóa, nghệ thuật lành mạnh, bổ ích; khuyến khích sự sáng tạo trên nền tảng giá trị truyền thống; phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố có năng khiếu, góp phần xây dựng lực lượng kế thừa, duy trì sức sống của nghệ thuật Đờn ca tài tử trong cộng đồng…

Đặc biệt là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội trong gìn giữ, kế thừa, phát huy di sản văn hóa dân tộc để những câu ca, tiếng đờn tài tử tiếp tục hiện diện sinh động trong đời sống văn hóa hôm nay và mai sau.